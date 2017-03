Cultura

Trupe din UK, Norvegia şi Germania, capete de afiş la festivalul de jazz din inima Apusenilor

de Ziua de Cluj, 30 martie 2017, 11:55

Jazz-ul contemporan va cuceri, în august 2017, Parcul Naţional Apuseni. Trei trupe din România şi şase de peste hotare vor concerta în cadrul celei de a doua ediţii a Smida Jazz Festival.

Programul muzical al acestei ediții este alcătuit din cele trei capete de afiș: GoGo Penguin - Marea Britanie (pentru prima oară în România), Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz - Norvegia și Tingvall Trio - Germania, formațiile străine Eric Vloeimans' Gatecrash - Olanda, The Kandinsky Effect - Franța și Sickpicnic - Ungaria și cele românești Iordache, JazzyBIT și Trompetre.

GoGo Penguin este o trupă din Marea Britanie, formată din pianistul Chris Illingworth, basistul Nick Blacka şi toboşarul Rob Turner. Muzica lor include ritmuri electronice, trip-hop, jazz, rock şi muzică clasică, având ca influenţă trupe şi compozitori precum Aphex Twin to Squarepusher, Massive Attack to Brian Eno, Shostakovich şi Debussy.

Pionierul nu jazz-ului scandinav Bugge Wesseltoft's New Conception of Jazz vine în formula Bugge Wesseltoft - clape, Harald Lassen- Saxofon, Oddrun Lilja Jonsdottir - chitară, Sanskriti Shrestha - percuții, Siv Øyunn Kjenstad - tobe.

Născut în 1964 în Norvegia, Bugge Wesseltoft devine muzician profesionist la 19 ani influențat de tatăl său, cunoscutul chitarist Erik Wesseltoft. Din 1990 și până în prezent, pianistul își pune semnătura pe nu mai puțin de 45 de discuri, colaborând cu Jan Garbarek, Arild Andersen, Terje Rypdal , Lars Danielsson, Nils Petter Molvaer, Erik Truffaz, Dhafer Youssef, Sidsel Endresen sau Billy Cobham .

Pianist de elită, compozitor și producător, Bugge Wesseltoft pune în 1996 bazele proiectului New Conception Of Jazz, grup ce îmbină muzica electronică de club cu jazz-ul. După 400 de concerte si 5 albume, grupul ajunge pe 6 februarie și pe scena Clubului Control.

2016 este anul în care New Conception Of Jazz revine pe scenă cu un nou line-up despre care Bugge spune că este alcătuit din cei mai promițători tineri muzicieni norvegieni ai momentului.

Tingvall Trio este unul dintre cele mai remarcabile trio-uri de pe plan internațional și o poveste de succes fără precedent în jazz-ul german contemporan din ultimii zece ani. trupa nu reușește doar să unească diferite generații în spatele conceptului lor muzical, ci, mai presus de toate, reușește să câștige un public tânăr pentru muzica jazz, printr-o energie aproape neverosimilă și un stil muzical definit de un mix al celor trei culturi din care provin muzicienii care îl compun: pianistul suedez Martin Tingvall, basistul cubanez Oamr Rodriguez Calvo şi bateristul german Jurgen Spiegel.

Un abonament la festivalul ce va avea loc între 25 şi 27 august 2017 costă 79 de lei, iar copiii sub 14 ani au acces liber. La festival se campează, în zonă va fi amenajat şi un food court, baruri și o parcare.