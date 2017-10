Cultură

Tudor Giurgiu: "Cinematografia românească o ia la vale fără filme comerciale, dar acolo nu merge treaba cu cadre lungi, tăceri și ciorbe"

de Ziua de Cluj, 10 octombrie 2017, 13:33

Regizorul clujean Tudor Giurgiu, preşedintele Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), spune pe şleau de ce filmele românești nu prind la public. Pentru că mai toţi UNATCiştii vor să fie artişti şi nimeni nu face filme comerciale, apreciate de public, dar unde nu merge treaba cu cadre lungi, tăceri și ciorbe.

"Recent, un coleg de breaslă a afirmat într-un interviu: "Noi avem o cinematografie prea măruntă, cu un sistem de distribuţie prea limitat şi cu un interes prea puţin din partea publicului ca să putem face şi filme care să relaxeze...Trebuie să facem nişte filme care să conteze din alt punct de vedere".

Îmi pare rău, dar nu sunt de acord. Dacă vom continua cu acest tip de gândire (self-centered, ego-driven, ar zice englejii), filmul românesc o va lua la vale rău de tot. Şi mai rău decât locul lui de acum, respectiv cu un interes care merge spre zero al publicului mainstream pentru premierele noastre (oh, da, ce ne mai place să zicem ca e "needucat", "nu e curios"), cu casieri la multiplex care avertizează cuplurile indecise că "ăla e film românesc, mai gândiţi-vă", cu niciun program coerent de a stimula scrisul de poveşti comerciale, de comedii, de filme mai "lejere", care nu vor fi evident făcute de autorii mari, care altfel aduc un prestigiu enorm ţării prin premiile obţinute in festivaluri. Şi nu suntem deloc mărunţi. Suntem a zecea ţară din UE (după nr locuitori). Desigur însă şi printre ultimele dpdv al nr de ecrane de cinema active la 100.000 loc. şi tot printre ultimele în ce priveşte numărul de filme comerciale bune şi de succes care ies într-un an.

Şi, da, interesul regizorilor pentru filme comerciale e ridicol de mic. Pentru că mai toţi UNATCiştii vor să fie artişti, trag la galere după un premiu de orişiunde care să le zguduie ego-ul neîmplinit. Pentru că a face film comercial, "care să te relaxeze" înseamnă să ştii bine de tot meserie, să ştii decupaj, efecte. Acolo nu merge treaba cu cadre lungi, tăceri şi ciorbe. Acolo nu minţi, acolo e pe bune. Pe banii românului care are încredere în tine sau nu.

În fine, nu e bună "ghetoizarea" asta şi credinţa că cinema-ul comercial la noi e un gen minor şi omorât de filmele anilor 70 + eventual nici nu ne pricepem şi poate mai bine nu mai facem deloc. Pledez pentru moderaţie. "Filmele care vor sa conteze pentru istoria cinemaului" (unele din ele au facut suficienţi spectatori în România) pot coexista foarte bine într-o cinematografie normală cu cele care să "relaxeze". Depinde doar de noi (şi mai ales de cei mult mai tineri) dacă vrem să trăim în normalitate sau nu", scrie Tudor Giurgiu pe Facebook.

Regizorul clujean Tudor Giurgiu începe, în luna octombrie, filmările pentru cel de-al patrulea lungmetraj din cariera sa, "Apropierea (Above Man, the Woman Soars/ Sin Aliento)".

Bazat pe cunoscutul roman cu același nume al scriitorului Marin Mălaicu-Hondrari, filmul va fi turnat în Spania și România, avându-l în distribuție pe Mihai Smarandache, alături de actori spanioli renumiți: Belén Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo. Filmările vor începe pe 19 octombrie și vor avea loc în trei orașe din Spania, Cordoba, Sevilla și Candas, iar în România, la Sângeorz-Băi.

Filmul spune povestea lui Adrian (Mihai Smarandache), poet care emigrează ilegal în Spania anului 2002 și care se angajează ca paznic de noapte într-un parc auto condus de Rafael (Luis Bermejo). Viața lui se schimbă pentru totdeauna în timpul nopții de San Juan (Noaptea de Sânziene), când o întâlnește pe Maria (Belén Cuesta), chitaristă într-o trupă de jazz.

Apropierea este al patrulea lungmetraj din cariera lui Tudor Giurgiu. Precedentul său film, De ce eu?, a fost prezentat în premieră mondială la Festivalul de la Berlin, în 2015. Regizorul a obținut în 2012 și Premiul Academiei Europene de Film pentru Cel mai bun scurtmetraj al anului, cu Superman, Spiderman sau Batman.

Peste 130.000 de persoane au participat la ediţia din 2017 a Fesivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), eveniment ce a avut loc între 2 şi 11 iunie la Cluj-Napoca. Filmul "Familia mea fericită/ My Happy Family", regizat de Nana Ekvtimishvili și Simon Gross, a câştigat Trofeul Transilvania 2017. Marele câştigător TIFF a fost ales cu unanimitate de voturi din partea juriului competiţiei format din Clotilde Courau (actriţă, Franţa), Elizabeth Karlsen (producător, Marea Britanie), Geoff Andrew (critic de film, Marea Britanie), Muhi Andras (producător,Ungaria) şi Marian Crişan (regizor, România).