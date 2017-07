Cultură

Ultimele bilete şi abonamente disponibile la Untold 2017. Cât costă

de Ziua de Cluj, 13 iulie 2017, 14:43

Festivalul clujean Untold, la care sunt aşteptaţi peste 320.000 de participanţi, va fi cât de curând sold-out.

Publicitate

Mai sunt doar 5.000 de abonamente disponibile pentru Untold 2017. Acestea mai pot fi achiziționate până duminică, 16 iulie, la prețul de 450 de ron plus taxe, urmând ca de luni, 17 iulie, acestea să ajungă la prețul final de 550 de ron plus taxe. De asemenea mai sunt disponibile bilete de o zi la prețul de 225 de ron plus taxe și abonamentele VIP la prețul de 1100 de ron plus taxe.

Zece milioane de euro este bugetul celei de a treia ediţii Untold, festival ce va avea loc în perioada 3-6 august 2017 la Cluj-Napoca.

Un procent de 50% din buget este asigurat din bilete, iar creşterea bugetului general a permis şi mărirea cu 50% a sumelor destinate onorariilor pentru artişti, numărul acestora ajungând în acest an la peste 200. Festivalul va avea zece scene în 2017, cu două în plus faţă de ediţia de anul trecut.

"Am pregătit cea mai de succes ediţie de până acum a Untold, cu un impact şi mai mare decât anii precedeni, am investit peste 10 milioane de euro în experienţa Untold, acesta este bugetul total, am crescut cu 50% bugetul alocat artiştilor. Bugetul este cel mai mare de până acum, cu 3 milioane de euro mai mare decât anul trecut. La festival vor fi peste 200 de artişti, noi ne uităm la artişti să vedem care sunt cei mai apreciaţi ca spectacol, astfel încât Untold să fie o experienţă aparte. Armin van Buuren a spus că la Cluj-Napoca are cel mai bun show al lui dintr-un an, iar Martin Garrix a afirmat că Untold este un festival nebunesc. Ne bucurăm să avem acest feed-back pozitiv al artiştilor, astfel încât popularitatea Clujului şi evenimentului se duce în toată lumea", a spus managerul general al festivalului, Bogdan Buta.

Cei mai buni DJ: Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Marshmello dar și cele mai bune voci live ale momentului: Ellie Goulding, Hurts, Jasmine Thompson, Tinie Tempah, MØ, și mulți alții vor urca pe scena principală Untold 2017.

Programul Untold 2017

Joi: Hardwell, Axwell&Ingrosso, MØ, Charli XCX, Dillon Francis, Sven Vath, Dubfire plus mulți alții.

Vineri: Ellie Goulding, Dimitri Vegas&Like Mike, Tujamo, Jasmine Thompson, Don Diablo, Lost Frequencies, Solomon plus mulți alții.

Sâmbătă: Armin van Buuren, Marshmello, Tinie Tempah, Hurts, Sunnery James&Ryan Marciano, Sander van Doorn, Loco Dice, Chris Liebing plus mulți alții.

Duminică: Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki, Alan Walker, Example&DJ Wire, Redfoo, Jamie Jones, Steve Lawler plus mulți alții.