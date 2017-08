Cultură

Un Flamingo, o Cămilă și o Bufniță pășesc într-o Galerie la Cluj

de Ziua de Cluj, 07 august 2017, 11:36

Luna august aduce la Centrul de Interes o serie de trei noi expoziții de artă, în spațiile: BARIL,

CAMERA și SABOT. Tot aici, publicul clujean are ocazia să viziteze atelierul artistului în rezidență, Espen Cook, invitat să genereze lucrări noi, ce urmează să fie expuse în toamnă la BAZIS Project Space.

Publicitate

Vernisajul expozițiilor are loc joi, 10 august 2017, de la ora 19:00. Galeriile pot fi vizitate în perioada 15 august - 30 septembrie 2017, de marți până sâmbătă, între orele 16:00 și 19:00. La SPAȚIU INTACT se prelungește expoziția "Voilà, c'est tout" a artistei Valérie Mréjen, iar la BAZIS Contemporary pot fi văzute lucrări ale artistului Zsolt Berszán. Accesul este gratuit!

Un Flamingo, o Cămilă și o Bufniță pășesc în galeria SABOT

Lucrările tânărului artist britanic, Joe Fletcher Orr, vor fi expuse pentru prima dată în România, la galeria SABOT. Expoziția "Un Flamingo, o Cămilă și o Bufniță pășesc într-o Galerie..." este, deopotrivă o întâlnire neașteptată cu animalele lui Picasso și răspuns la întrebarea: "Cum poate fi utilizat umorul britanic pentru a submina autoritatea operei de artă?". Celebrele desene dintr-o linie vor deveni sculpturi, vor fi așezate într-un spațiu neobișnuit și vor prinde culoare - culoarea automobilelor Citroën Xsara Picasso.

Joe Fletcher Orr trăiește și lucrează la Liverpool, iar în 2013 a fost inclus în Catlin Art Guide, publicație care desemnează cei mai buni absolvenți ai învățământului de artă britanic. Artistul va fi prezent la Cluj cu ocazia vernisajului. Expoziția poate fi vizitată până în data de 30 septembrie 2017. Expoziție etapizată și interactivă, la spațiul CAMERA

"Anything Can Be_A Car", cu lucrări semnate de artistul belgian Karel Verhoeven, va putea fi vizitată în spațiul artist-run CAMERA. Expoziția nu este una statică, ci un proces etapizat și interactiv, cu o existență fluidă. În prima etapă, 10 - 13 august, vor fi expuse picturi realizate pe baza unor fotografii care înfățișează obiecte prin care oameni din mai multe țări și-au marcat locuri de parcare "rezervate" în spațiul public. În cadrul celei de-a doua etape, 13 august - 24 septembrie, va fi expusă o pictură murală: 100 de imagini de arhivă care înfățișează marcajele locurilor de parcare.

Vizitatorii expoziției vor fi invitați să ia acasă o fotografie expusă și, în schimb, să îi trimită artistului fotografie cu un alt loc de parcare marcat de un obiect. "În acest mod, colecția ACB_AC va continua să crească, în timp ce expoziția se va evapora", explică Karel Verhoeven. Artistul va fi prezent la Cluj pentru vernisajul primei sale expoziții în România.

"Unfair Show", primul solo show al Cristinei Garrido, la BARIL

BARIL prezintă lucrări semnate de Cristina Garrido, în prima expoziție individuală la Cluj: "Unfair Show", curatoriată de Francesco Giaveri. Colaborarea dintre galeria clujeană și artista de origine spaniolă a început în decembrie 2016, atunci când Cristina Garrido a fost artist în rezidență la BARIL.

"Unfair show" explorează distanța fizică și conceptuală între ceea ce vedem și contextul lucrărilor privite. Vizitarea unei expoziții implică și ficționalizarea experienței. Discursul expozițional se organizează prin dispunerea lucrărilor în spațiu. El se articulează printr-o relație uneori intenționată, alteori accidentală, dintre lucrările de artă și privitor. Distanța dintre imagini și citirea contextuală a lor separă ceea ce vedem de ceea ce credem că vedem. Cadrul în care se operează, modifică inevitabil ceea ce noi percepem și în același timp ne distorsionează enunțurile. Artista folosește pictura în problematizarea acestor distincții și reinstituie prezența privitorului pentru a-și structura discursul asupra funcționării sistemului de artă.

Espen Cook, artist în rezidență

Artistul norvegian stabilit în Hong Kong, Espen Cook, aflat pentru prima dată în România, a intrat în contact cu scena de artă clujeană printr-un program de rezidență susținut de Centrul de Interes. Aș cum singur declară, unul dintre primele lucruri pe care le-a experimentat de când a ajuns în Cluj e "un soi de libertate". Recunoaște că la Cluj a devenit foarte productiv și a întâlnit artiști ale căror lucrări de artă l-au inspirat. "La Cluj, lucrez zilnic în atelierul meu de la Centrul de Interes, în timp ce în ultimii 4 ani am lucrat predominant în apartamentele în care am locuit la Hong Kong", susține Espen Cook.

În timpul rezidenței artistice la Centrul de Interes, Espen Cook creează lucrări pentru expoziția "Coming from the Shadows", ce va fi vernisată în luna octombrie la BAZIS Project Space, din incinta Centrului de Interes. Expoziția gravitează în jurul noțiunii de colaj și constă în serii de picturi și sculpturi tratate dintr-o perspectivă diferită, mimând mai degrabă o abordare autodidactă, decât una școlită în mediul profesional. "Coming from the Shadows" introduce o abordare din proximitate, expoziția simbolizând reîntoarcerea artistului în Europa după mai mulți ani petrecuți în Asia.

Centrul de Interes, cel mai nou și spectaculos centru de artă și cultură contemporană din România, a fost inaugurat în data de 8 iunie 2017. De la deschidere și până în prezent, peste 2.000 de vizitatori au călcat pragul Centrului de Interes.