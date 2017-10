Cultură

Un pianist din Cluj va concerta cu legenda jazz-ului Evan Parker

de Ziua de Cluj, 11 octombrie 2017, 20:27

Sounding Tears Trio va susține un concert în 18 octombrie în cadrul festivalului Outono em Jazz din Porto.

Concertul va avea loc, cu sprijinul Institutului Cultural Român, la Casa da Musica din Porto, una dintre marile instituții muzicale din Europa. Cei trei muzicieni vor prezenta piese de pe albumul "Sounding Tears", precum și doine românești sau piese semnate de George Enescu, de pe albumul "Transylvanian Concert".

Festivalul este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate jazz-ului contemporan în Europa, fiind produs de Casa da Musica din Porto. Pe lângă trioul compus din Mat Maneri, Evan Parker și Lucian Ban, vor participa Banda Sinfónica Portuguesa, La Bejazz, Anat Cohen, Afonso Pais și Rita Maria, Quartabe, Tony Allen Quartet, Marcelo D2 & Sambadrive, Jack Broadbent, Marc Ribot și The Young Philadelphians, Peter Evans Ensemble.

Festivalul se va desfășura la Casa da Musica, primul edificiu construit în Portugalia dedicat exclusiv muzicii și creat pentru a marca anul festiv 2001, în care orașul Porto a fost Capitala Europeană a Culturii.

În 2009, pianistul de origine română Lucian Ban a colaborat pentru prima oară cu violistul și violonistul american Mat Maneri (nominalizat la premiile Grammy) în cadrul proiectului 'Enesco Re-Imagined'. Trei ani mai târziu, Ban și Maneri au înregistrat în duet "Transylvanian Concert", pentru celebra casă ECM Records.

Albumul, care s-a bucurat de aprecierile presei din lumea întreagă, a câștigat două premii Best Album of the Year din partea All About Jazz USA, Cuadernos de Jazz Spain și a adus consacrarea internațională pentru pianistul de origine română.

Născut la Cluj, Lucian Ban, pianist, compozitor și aranjor, s-a afirmat rapid pe scenele din Europa și America a colaborat cu mari muzicieni precum Barry Altschul, Sam Newsome, Mark Feldman, Tony Malaby, Ralph Alessi, Abraham Burton, Nasheet Waits, Jorge Sylvester, John Hebert, Brad Jones, Badal Roy.

De asemenea, Ban și-a manifestat creativitatea atât în cadrul formațiilor sale newyorkeze — Tuba Project, Elevation, Asymmetry — cât și prin ambițioase lucrări de anvergură: "The Romanian-American Jazz Suite" și "Enescu Re-Imagined".

Mat Maneri, nominalizat în 2006 la Premiile Grammy pentru cel mai bun album de muzică alternativă, a redefinit pe parcursul unei cariere de peste un sfert de secol, rolul și vocea violei și vioarei în jazz și muzica improvizată. Artistul este recunoscut drept unul dintre cei mai creativi muzicieni de jazz contemporan. În ultimii ani a colaborat cu nume precum Joe Morris, Vijay Iyer, Matthew Shipp, Marilyn Crispell, Joelle Leandre, Kris Davis, Tim Berne sau Craig Taborn.

Celebrul saxofonist britanic Evan Parker este o figură centrală în dezvoltarea scenei europene de free jazz și improvizație. Considerat drept unul dintre cei mai buni improvizatori de ansamblu (Chicago Reader), s-a născut în Bristol și a început să cânte la saxofon la 14 ani, debutând în ceea ce avea să devină o strălucită carieră pe scena mondială de jazz. Deși stabilit la Londra, a lucrat adesea cu colegi americani printre care Anthony Braxton, Steve Lacy și George Lewis.

În 2017, Clean Feed Records, una dintre cele mai premiate și prestigioase case de discuri de jazz din lume și fondată în Portugalia, a editat albumul "Sounding Tears". În cadrul albumului, Ban și Maneri colaborează cu saxofonistul britanic Evan Parker, una dintre marile legende ale jazz-ului european din ultimele 4 decenii. În octombrie, trioul se va afla în Europa într-un turneu de prezentare, cu invitații și concerte în Anglia, Belgia, Germania, Olanda, Portugalia și România.