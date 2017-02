Cultura

Un saxofonist de Grammy concertează la Casa de Cultură a Studenţilor

de Ziua de Cluj, 23 februarie 2017, 14:25

Legendarul saxofonist Kenny Garrett revine pentru al treilea an consecutiv în România şi va prezenta la Cluj-Napoca ultimul său album: “Do Your Dance”. Va fi secondat de pianistul Vernell Brown, bassistul Corcoran Holt, bateristul Marcus Baylor şi percuţionistul Rudy Bird.

Publicitate

"Nu vă așteptați să cânt la fel ca la ultimul meu concert. Mă schimb mereu, urmărind ceea ce spiritul meu simte!" spune Kenny Garrett care, mai mult decât orice alt artist în jazzul tradițional de astăzi, este cunoscut pentru felul in care face publicul să vrea să se ridice și să se miște pe groove.

Considerat de publicaţia Washington City Paper drept „cel mai important saxofonist alto al generaţiei sale", iar de către The New York Times „cel mai admirat saxofonist alto de jazz după Charlie Parker", Kenny Garrett a câștigat Premiul Grammy la categoria „American post bop jazz saxophonist and flautist" şi nenumărate alte premii, distincţii, nominalizări, el fiind frecvent selectat în topurile unor reputate reviste de specialitate precum Down Beat şi Billboard.

Pe cât de înzestrat ca muzician - instrumentist şi compozitor - pe atat de activ şi dinamic, Kenny Garrett a îmbinat permanent prezenţele pe scene de concert şi festival cu munca în studiourile de înregistrări. Astfel, discografia sa numără până în prezent nu mai puţin de 19 albume în calitate de lider şi alte 31 de discuri ca sideman.

În vîrstă de 56 de ani (născut la 9 octombrie 1960, în oraşul Detroit), artistul a urcat treptele consacrării mai întâi ca membru în 1978 al Orchestrei Duke Ellington (condusă pe atunci de fiul marelui șef de formație, Mercer Ellington), trei ani mai tîrziu ca saxofonist în Orchestra Mel Lewis, apoi în Quartetul bateristului Dannie Richmond.

"Am cântat cu Sting, am cântat cu Guru sau Q -Tip, dar am urcat pe scenă și alături de legende ale muzicii, cum ar fi Woody Shaw, Freddie Hubbard sau Art Blakey & the Jazz Messengers. Am iubit întotdeauna muzica, în toată varietatea ei", spune artistul.

Decisivă pentru formarea muzicianului cât şi pentru notorietatea sa a fost colaborarea, timp de cinci ani, cu grupul celebrului trompetist Miles Davis, inclusiv prin realizarea a trei albume împreună cu acesta. În cariera sa de peste trei decenii, Kenny Garrett a colaborat cu iluştri exponenţi ai jazz-ului contemporan precum, pe lângă cei înainte menţionaţi, Art Blakey, Joe Henderson, Brad Mehldau, Freddie Hubbard, Woody Shaw, McCoy Tyner, Pharoah Sanders, Brian Blade, Marcus Miller (cu care a înregistrat cinci CD-uri), Chick Corea, John McLaughlin, Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Ron Carter, Elvin Jones, Mulgrew Miller.

Concertul de la Cluj-Napoca avea loc în 25 februarie 2017, la ora 20:00, la Casa de Cultură a Studenţilor. Biletele costă între 60 şi 155 de lei.