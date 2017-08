Cultură

Untold 2017, debut fulimant. Hardwell: "Servus, Cluj!" şi tribut Chester Bennington FOTO/VIDEO

de Anca Muresan, 04 august 2017, 11:07

Început spectaculos pentru Untold 2017. Circa 70.000 de persoane au dansat până în zori alături de headlinerii primei seri a festivalului clujean - Hardwell, Axwell^Ingrosso, M0 şi Dannic, dar şi pe mixurile artiştilor de la celelalte nouă scene ale festivalului.

Dj-ii care ajung pentru prima oară la Untold sunt cuceriţi de publicul clujean. Dannic a declarat că Tomorrowland are un concurent serios în Untold, iar DJ-ii suedezi Axwell ^ Ingrosso, care au venit pentru prima dată în România în formula actuală, au afişat pe ecranul gigant din spatele pupitrului de mixaj mesajul: "România te iubim mai mult decât o ştii!" şi au fluturat steagul României. Spre sfârşitul showului au proiectat şi videoclipul peisei "On my way", filmat la Bucureşti.

Unul dintre cele mai aşteptate momente ale serii a fost showul DJ-ul olandez Hardwell, pe numele său real Robbert van de Corput. Un apropiat al casei s-ar putea spune, el fiind prezent la Untold pentru a doua oară. Şi-a şi făcut intrarea în forţă cu un răspicat "Servus, Cluj!" şi a îmbrăcat tricoul echipei naționale de fotbal a României, creat special pentru el şi primit din partea organizatorilor la ediţia de anul trecut a festivalului.

Un moment aplaudat de public a fost şi tributul adus fostului solist al trupei Linkin Park, Chester Bennington, care s-a sinucis recent. DJ-ul a mixat piesa "In the end" a regretatului vocalist.

Seara s-a încheiat cu cei de la G.T.A (Good Times Ahead). Julio Mejia și Matt Toth sunt doi DJ și producători de muzică house, electro house și hip hop din SUA și au venit şi ei pentru prima dată în România. Cei doi au participat la turneele mondiale ale unor artiști precum Rihanna, Calvin Harris și Tiesto.

Ellie Goulding, Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike şi Tujamo urcă vineri pe scena principală de pe Cluj Arena. Peste 300.000 de oameni sunt aşteptaţi la Untold 2017, iar pe cele zece scene vor urca peste 200 de artişti.