Cultura

Untold, despre pagubele restante pe Cluj Arena: "Am oferit garanţii ce depăşesc cu mult cele solicitate oricăror altor organizatori de evenimente"

de Ziua de Cluj, 21 decembrie 2016, 16:01

Un bilet la ordin cu o valoare mult peste eventualele daune cauzate, ce poate fi încasat în orice moment de către Cluj Arena, şi o garanţie de 10 milioane de euro. Este replica organizatorilor Untold la declaraţiile preşedintelui CJ Cluj, Alin Tişe, privind închirierea arenei sportive pentru ediţia din 2017 a festivalului doar după ce toate pagubele din acest an vor fi remediate.

"Dorim să asigurăm atât fanii festivalului cât şi autorităţile publice, că prin toate acţiunile şi măsurile luate, de la respectarea ad litteram a tuturor normelor naţionale şi internaţionale de securitate şi până la campaniile de responsabilitate socială am fost, în opinia noastră, cel mai responsabil eveniment din România.

În plus, încă de la închirierea stadionului Cluj Arena, pentru Untold 2016, am oferit garanţii ce depăşesc cu mult garanţiile solicitate oricăror altor organizatori de evenimente: emitere chiar a unui bilet la ordin cu o valoare mult peste eventualele daune cauzate, bilet la ordin care poate fi încasat în orice moment de către Cluj Arena, precum şi o asigurare de 10 milioane de euro. Prin urmare presupunem că este doar o lipsă de informare a conducerii Consiliului Judeţean Cluj, din moment ce noi am fost în legătură permanentă cu conducerea Cluj Arena şi am stabilit de comun acord cu aceştia, calendarul de execuţie a lucrărilor nefinalizate până în prezent, din motive obiective, cum ar fi temperatura foarte scăzută, care nu ar fi permis execuţia calitativă a lucrărilor exterioare.

Încă o dată dorim să subliniem tuturor fanilor că interesul nostru este doar de a susţine, promova şi dezvolta comunitatea din care facem parte, într-un mod cât mai responsabil, care poate deveni un exemplu de bune practici", a declarat Adrian Chereji, director de marketing şi comunicare Untold.

Amintim că, marţi, Consiliul Județean (CJ) Cluj a transmis printr-un comunicat remis presei că va discuta eventuala închiriere a stadionului Cluj Arena pentru desfăşurarea Untold 2017 după ce organizatorii festivalului vor finaliza reparaţiile necesare şi vor remedia toate pagubele aduse infrastructurii arenei sportive în urma ediţiei de anul acesta.

Organizatorii Untold au plătit 150.000 de lei, plus costul utilităţilor, pentru a închiria Cluj Arena pe durata festivalului. Şi 30.000 de euro pentru refacerea gazonului, acolo unde a fost distrus de suprafaţa de plastic care a acoperit iarba - numită portafloor. Ultimele lucrări care trebuie realizate ţin de reparaţii la pista de atletism a stadionului, ce vor fi făcute în primăvară şi pentru care deja s-a semnat un contract cu o firmă care a fost plătită în avans.

Peste 300.000 de persoane au participat la ediţia din 2016 a festivalului Untold, eveniment ce a avut loc între 4 şi 7 august la Cluj-Napoca, headlineri fiind TOP 5 DJ-i ai lumii: Tiesto, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Armin van Bureen şi Martin Garrix.

Ediţia din 2017 a festivalului clujean a fost anunţată ăpentru perioada 3-6 august. Peste 20.000 de bilete au fost vândute până în prezent.