Cultura

Vânăzări de 5.4 milioane de lire sterline pentru Ghenie

de Ziua de Cluj, 09 martie 2017, 11:30

Trei lucrări semnate de pictorul româna Adrian Ghenie s-au vândut la Londra, pentru suma de 5.4 milioane de lire sterline.

"The Hunter (Study for Kaiser Wilhelm Institute)" (2011) a fost adjudecat cu suma de 1,8 milioane de lire sterline, "Pie Fight Study" (2014), cu 425.000 de lire sterline şi "Self Portrait as Charles Darwin" (2011) - una dintre cele mai reuşite lucrări ale aboslentului UAD Cluj-Napoca, cu 3,2 milioane de lire sterline.

Alte patru tablouri vor fi scoase la vânzare, zilele acestea, de cunoscuta casă „Sotheby's" din Londra. Este vorba despre: "Memories" (2007) ce provine tot dintr-o colecţie particulară şi este estimat la 350.000 - 550.000 lire sterline, "Untitled. Study for self-portrait al Hitler" (2012) - estimat la 10.000 - 15.000 lire sterline, "Study for the Hunted" (2010) - 12.000 - 18.000 lire sterline şi "Stalin's tomb" (2010) - 60.000 - 80.000 lire sterline.

În ultimii ani, absolventul UAD Cluj-Napoca a avut vânzări record:

"Nickelodeon" - 9 milioane dolari

"The Sunflowers in 1937" - 4 milioane de euro

"Self-Portrait as Vincent Van Gogh" - 2,59 milioane de dolari

"The Fake Rothko" - 1,8 milioane euro

"The surgeon and his soul" - 341.000 de lire sterline

Născut în 1977, în Baia Mare, Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arte şi Design din Cluj şi s-a tot împărţit între acest oraş şi Berlin până în 2013, când a ales în cele din urmă capitala germană.

Artistul român Adrian Ghenie a avut un parcurs ascendent constant pe piaţa internaţională de artă în ultimii ani. În 2014, tânărul artist român a reprezentat una dintre surprizele unei licitaţii organizate de casa Sotheby's, la Londra, lucrarea acestuia "The Fake Rothko" fiind adjudecată pentru 1.778.422 de euro (1.426.500 de lire sterline), o sumă de patru ori mai mare decât valoarea estimată de specialişti. De asemenea, suma pentru care a fost adjudecată lucrarea "The Fake Rothko" era la momentul respectiv de şase ori mai mare decât cel mai ridicat preţ plătit anterior pentru un tablou al artistului Adrian Ghenie la o licitaţie. Lucrarea a fost pusă în vânzare de un colecţionar american şi adjudecată de un investitor asiatic.

Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Arte din Cluj, unde l-a avut profesor pe reputatul pedagog Ioan Sbârciu, şi a fondat în 2005, împreună cu Mihai Pop, galeria Plan B, extinsă ulterior şi în Berlin. Plan B a organizat pavilionul românesc la Bienala de la Veneţia din 2007, iar în 2008 a deschis un spaţiu expoziţional permanent la Berlin, o premieră pentru o galerie românească în străinătate.

Conform news.artnet.com, Adrian Ghenie este deja cunoscut la nivel internaţional, lucrările sale aflându-se în colecţiile unor importante galerii şi muzee din lume, între care şi Centrul "Georges Pompidou". Printre fanii artistului s-ar număra, conform sursei citate, şi magnatul francez François Pinault, CEO-ul grupului de lux Kering, care are mai multe subsidiare, între care Alexander McQueen, Balenciaga şi Gucci.