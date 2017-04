Cultura

Vasile Dîncu: "Scopul politicii nu este să crească PIB-ul, ci este fericirea oamenilor"

de Ziua de Cluj, 08 aprilie 2017, 18:03

Sociologul Vasile Dîncu, fost vicepremier, şi-a lansat, sâmbătă, la Cluj, cartea "Politically incorrect. Scenarii pentru o Românie posibilă".

"Ceea ce am vrut să spun în această carte e că politica s-a îndepărtat foarte mult de oameni și trebuie să-și regăsească adevărata menire. Se poate citi din această carte primul capitol, așa cum a spus domnul ministru Ionuț Vulpescu, și ultimul capitol, pentru a simplifica; primul capitol este un diagnostic, ultimul capitol este un program.

Vreau să vă spun și un secret. Am visat ca această carte să fie începutul unui ciclu politic despre alegerile din decembrie; am crezut că un nou ciclu politic în care va veni o putere nouă va ține cont, va încerca măcar să ia două-trei idei din acest ghid și să le ducă mai departe, pentru că sensul cel mai important al politicii, principala făgăduință pe care o face politica oamenilor este să-i treacă deșertul, să-i treacă deșertul social, deșertul politic. Scopul politicii este omul și noi am pierdut acest lucru. Scopul politicii nu este să crească PIB-ul, nici să crească productivitatea sau randamentul, ci este fericirea oamenilor. Avem nevoie să redescoperim omul. Asta înseamnă să consideri că omul este mai important decât propriul tău partid sau că România este mai importantă decât partidul din care faci parte", a spus Vasile Dîncu, potrivit agerpres.ro.

La lansarea cărții au participat, printre alții, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, și rectorul UBB, academicianul Ioan Aurel Pop.