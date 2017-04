Cultura

EXCLUSIV Verdict în cazul mărcii Fabrica de Pensule

de Anca Muresan, 05 aprilie 2017, 14:31

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) pune capăt disputei pe marca şi logo-ul "Fabrica de Pensule". Declară invalidă marca înregistrată la OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) de artiştii şi galeriştii ce au părăsit centrul de artă contemporană clujean la începutul lui 2016.

Artiştii plecaţi au înfiinţat Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule, având în componenţă Fundația Culturală Intact, Asociația Bazis, Asociația Baril, Asociația Sabot și Asociația Artiștilor din Fabrica de Pensule. Ulterior, trei persoane fizice din cadrul noii entităţi juridice (Zsolt Berszán, Teodora Daria Dumitrescu și Florian-Liviu Ștefan) au înregistrat numele "Fabrica de Pensule" și logo-ul ca marcă înregistrată în spațiul comunitar (OHIM), condiționând Federația Fabrica de Pensule în folosirea propriului său nume.

"Înregistrarea mărcii a fost făcută pe ascuns, fără nici un fel de mandatare din partea Federației Fabrica de Pensule, iar logo-ul utilizat în marca înregistrată a fost preluat ilegal (acesta fiind proprietatea intelectuală a Federației Fabrica de Pensule din 2010). Aceste aspecte, împreună cu utilizarea abuzivă a numelui Federației în denumirea mărcii fac obiectul unor litigii între Federația Fabrica de Pensule și persoanele menționate", se arata într-un comunicat de presă semnat de Corina Bucea, Miki Braniște, Diana Marincu, Ciprian Mureșan, Mihai Pop, Rarița Zbranca şi István Szakáts, şi anume Colegiul Director al Federației Fabrica de Pensule.

Procesul a durat mai bine de un an; decizia şi motivarea EUIPO fiind publicate abia în 3 aprilie 2017, verdictul fiind în favoarea Federației Fabrica de Pensule.

"Aplicantul a fost de rea-credinţă când solicitat înregistrarea mărcii. Este indisputabil faptul că cei trei aplicanţi originali erau conştienţi că numele "Fabrica de Pensule" era deja în uz. Federaţia a depus documentele privind copyright-ul logo-ului. Este indisputabil că autorul acestuia este domnul Cosorean. Acesta susţine că Federaţia este entitatea care foloseşte logo-ul în cauză şi cea care reprezintă "Fabrica" în ochii lumii (...) Argumentul cum că logo-ul aparţine comunităţii este destul de vag. Cei trei aplicanţi nu pot fi consideraţi a reprezenta comunitatea şi să aibă exclusivitate în folosirea logo-ului. Considerând cele de mai sus, Cancellation Division conchide că cei trei aplicanţi originali şi-au însuşit un logo care era deja în uz de o entitate cu care au avut o relaţie apropiată, au încălcat datoria fair play-ului pe care o aveau faţă de Federaţie şi, în consecinţă, au acţionat în rea-credinţă când au aplicat pentru înregistrarea mărcii", se arată în motivarea EUIPO.

Decizia nu este una definitivă şi poate fi atacată cu rescurs în termen de 2 luni. De asemenea, Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule trebuie să achite suma de 1.150 euro.

Verdictul a fost acelaşi şi în cazul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

Comisia de Contestaţii Mărci a admis contestația Federației Fabrica de Pensule împotriva deciziei Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) din noiembrie 2015, prin care trei artiști au înregistrat marca și logo-ul "Fabrica de Pensule".

Urmează ca Federaţia să înregistreze marca "Fabrica de Pensule" la OSIM, dar abia după finalizarea procesului de la OHIM.

Fabrica de Pensule se reinventează

2017 este anul reinventării celui mai mare centru de artă contemporană din Cluj-Napoca şi anume Fabrica de Pensule.

În timp ce proprietarul Fabricii, Mircea Filip, renovează clădirea şi o transformă într-una mixtă - cu spaţii pentru artişti (la parter, etajul I) şi birouri de închiriat (la etajele superioare), investiţie de 1 milion de euro - artiştii pun pe picioare un incubator de proiecte creative pentru oraş, Fab Hub, proiect câştigător la cea de a doua ediţie a concursului naţional ce premiază soluții concrete pentru îmbunătățirea vieții în spațiul urban "Urbaniada'', bugetul fiind de 65.000 de euro. Mai multe detalii AICI.

Aceste schimbări nu întrerup însă desfăşurearea programului cultural al Fabricii de Pensule pentru anul în curs.

Bugetul pentru implementarea programului cultural din acest an se ridică la un total de 495.000 de lei, din care 320.000 de lei de la Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, 75.000 de lei din proiectul anual Linia de producție și 100.000 de lei care revin acestui an din proiectul multiannual dezvoltat în 2017-2018, ambele cu susținerea Administrației Fondului Cultural Național.