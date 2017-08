Cultură

Zece ţări, zece cărţi citite. Peste 3.200 de km pe bicicletă pentru lectură. De la Cluj

de Ziua de Cluj, 14 august 2017, 10:03

Gabriel Bota, scriitor și director artistic al Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT), a ajuns la Cluj-Napoca, după ce a traversat 10 țări europene pe bicicletă (Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia, Germania, Danemarca, Olanda, Belgia, Franța și Spania) în 40 de zile.

În drumul său lung şi solicitant a fost încurajat de lectura a 10 cărți.

"Europa citește. Am văzut oameni peste tot pe unde am umblat cu cartea în mână: parcuri, bănci, cafenele, terase, maluri de mări și de ocean. Oamenii citesc. Aceasta este realitatea. O altă realitate însă este și aceea că, acasă, oamenii nu o prea fac. De aici s-a și născut ideea READ & RIDE, iar marele câștig, la care nici măcar nu am visat înainte să pornesc această călătorie, este acela că am reușit să motivez în mod direct peste 16.000 de oameni să citească și să facă sport. Acestea sunt datele statistice ale mesajelor și aprecierilor primite în cele 40 de zile cât a durat proiectul. Prin urmare, se poate! O idee simplă, după unii 'nebunească', s-a transformat într-o scânteie care a aprins pofta pentru lectură și sport. și asta poate să ne dea speranța că nu chiar totul este pierdut din viitorul pe care nici măcar nu l-am trăit încă, dar cu toții ne dorim să fie mai bun!", a declarat Bota.

Proiectul READ & RIDE are ca scop promovarea lecturii și vine în întâmpinarea celei de-a V-a ediții a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, care va avea loc în perioada 3-8 octombrie 2017, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Jurnalul de călătorie și fotografiile au fost publicate zilnic pe pagina de Facebook a FICT și pe cea a lui Gabriel Bota.