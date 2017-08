Cultură

Zilele Culturale Maghiare 2017. Ce poţi face joi, 17 august

de Ziua de Cluj, 16 august 2017, 12:11

Zeci de evenimente pentru prichindei şi pentru cei mai mari la Zilele Culturale Maghiare, în locaţii precum Parcul Central, Piaţa Unirii, Potaissa, strada Kogălniceanu, etc.

Publicitate

10:00-13:30 Loc de joacă Bóbita. Broaște origami - activitate pentru copii

Loc: Parcul Central

10:00-14:00 Colțișorul razei de soare. Plastilină ecologică, colaje de flori etc - activități pentru copii

Loc: Parcul Central

10:00-16:00 Minunile naturii cu mii de fețe - activități interactive de cunoștințe despre natură

Loc: Grădina Mikó, curtea și holul Facultății de Biologie și Geologie, respectiv Vivariul

10:00-17:00 Groapa uriașă cu nisip; Desculți pe cărare

Loc: Parcul Central

10:00-18:00 Activități meșteșugărești din Izvoru Crişului: creaţii de jucării pentru copii și adulți. Participanții pot păstra obiectele create.

Loc: Parcul Central

10:00-17:00 Activitățile Federației Cercetașilor Maghiari din România - Cluj-Napoca

Loc: Parcul Central

10:00-17:00 Colțișorul cu povești

Loc: Parcul Central

10:00-18:00 Satul Medieval

Activități meșteșugărești, corturi cavalerești, miliția din vremea Regelui Matia Corvin, tir cu arcul cu arbaleta, butucii şi cuşca infamiei din perioada medievală, catapulta cu pietre, expoziţie şi prezentare de instrumente vechi, muzica cronicarilor şi muzică populară live, jocuri medievale şi probe de dexteritate, „lupte" medievale pentru copii, carusel de lemn cu coş de nuiele. Două reprezentaţii de teatru popular de marionete pe zi, în interpretarea trupei de păpuşari a Teatrului de Păpuși Ládafia (Együgyű Mihók, Vásári Bábcirkusz). Loc: Grădina cu ruine

10:00-18:00 Plimbare cu barca medievală pe lacul din Parcul Central

10:00-19:00 Autobuzul Arany 200 - Expoziția mobilă a Muzeului Literar Petőfi

Loc: Parcarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj

11.00-13.00 „Doctorul plantelor" Orbán Sándor răspunde la întrebări

Loc: standul Clujul cu Flori (strada Kogălniceanu)

11:00 Monumente medievale și renascentiste clujene (tur ghidat în limba română). Tur ghidat condus de lect. dr. Pakó Klára, istoric de artă (UBB). Punct de întâlnire: intrarea în Biserica Sfântul Mihail

11:00 Expoziția Adorjáni László: REdeFORMA 500, adică semper reformanda în 95 de schițe și prezentarea cărții de caricaturi. Loc: Cortul Reformáció 500

11:00-12:00 Activități ludice - mama și copilul, pentru copii de 0-3 ani, cu Csatári Erika. Loc: grădinița Mikó

11:00-18:00 - Activități pentru copii - baby sitting (Protopopiatul Reformat din Cluj); REFO500 flashmob. Loc: Cortul Reformáció 500

12:00 Fermecătoarea Țară a Călatei - tur ghidat în lumea portului popular din Țara Călatei. Lucrările sunt prezentate de: Bálint Tibor, creator de port popular și buică din Țara Călatei, colecționarul Győr László și fotograful Vas Géza. Loc: casa Minerva, sala Cs. Gyimesi Éva

12:00-14:00 Jocuri de societate cu doboz.ro

Loc: Parcul Central

12:00 Ternovszky Béla: Macskafogó, film pentru copii, 1986, 92 de minute

Loc: Universitatea Sapientia, Facultatea din Cluj-Napoca, sala Hunyadi Mátyás (Aula Magna)

12:00-12:30 Concert de orgă la prânz

Loc: Biserica Reformată de pe strada Kogălniceanu

12:00-15:00 Atelier de ceramică pentru începători și avansați

Loc: Atelierul casei de creație Forgó Kézművesház

12:00-18:00 Vizită în turn. Loc: Biserica Sfântul Mihail

12:00-19:00 Demonstrație de teqball cu Ilyés Szabolcs, căpitanul echipei naționale de teqball a României și cu Koffol Gábor, managerul echipe. Loc: Parcul Central

12:30 Teatrul de hârtie - Andersen: Hainele noi ale împăratului

Loc: Parcul Central - Colțișorul cu povești

13:00-15:00 Să descoperim bucuria realizării ornamentelor din flori

Loc: standul Clujul cu Flori (strada Kogălniceanu)

13:00 Concert 3AD

Loc: scena din Parcul Central

13:30-17:00 Locul de joacă Bóbita

Loc: Parcul Central

14:00 Clujul şi locuitorii săi la sfârșitul secolului al XIX-lea, văzuţi de fotograful Ferenc Veress - tur ghidat în limba română. Expoziția periodică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei. Curatori: Mitu Melinda și Török Károly, muzeografi. Loc: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

14:00-16:00 Vizită de grup la Banca Națională a României, sucursala Cluj, pentru a vedea plafonul de sticlă și mozaicuri pictate de artistul Róth Miksa. Înscrierile se fac la infostandurile ZCMC.

14:00-14:30 Prezentarea portului popular din Inucu

Loc: Parcul Central

14:30-15:00 Prezentarea activității Asociației Áldás Népesség

Loc: Parcul Central

14:30-18:00 Activități artizanale

Loc: cortul de programe SMCT

15:00-16:00 Dansuri populare pentru copii

Loc: Parcul Central

15:00 Concert Metalon

Loc: scena din Parcul Central

15:00 Casa de dans pentru copii

Loc: Parcul Central

15:00-17:00 Activități meșteșugărești

Loc: Parcul Central

16:00 Ateliere de film clujene / TVR Cluj, 2017.

Filme cu subtitrare în limba română. 500 de ani de Reformă. Prezentarea parohiei reformate din Tâmpa, reportaj documentar. Redactor: Márkus Etelka, 26'. Reportaje peripatetice. Plimbările lui Szabó Csaba. Redactor: Szabó Csaba, 20'. Loc: Casa Tranzit, sala mare

16:00-17:00 Școala de magicieni cu Burchardt Imola. Haide, arată-ne ce trucuri știi! Loc: Parcul Central

16:00-17:00 Antrenament de fotbal ludic cu Tatár Tamás

Loc: Parcul Central

17:00 Cafeneaua Clujul Creativ/Kreatív Kolozsvár

#echilibru - prelegeri în limba maghiară: Márky Ádám, administrator Mindful Leadership: Mindfulness: cheia succesului și a echilibrului. Fekete Kinga, trainer Prezi mindfulness: Importanța inteligenței afective în afaceri. Masă rotundă: Márky Ádám (Mindful Leadership), Fekete Kinga (Prezi), Koltai Tamás (Grofie). Loc: spațiul comunitar K+

17:00 John von Neumann, marțianul - prelegere în limba maghiară susținută de Dr. Kása Zoltán (Cluj-Napoca). Loc: sediul SMTST, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116

17:00 Hobo în Gulag. Spectacol montat, realizat și regizat de: Hobó. Biletele se găsesc pe biletmaster.ro sau la casieria teatrului. Loc: sala studio a Teatrului Maghiar de Stat Cluj-Napoca

17:00 Hajdu Szabolcs: Ernelláék Farkaséknál / It's not the time of my life, film cu subtitrare în limba engleză. 2016, 81 de minute. Recomandat persoanelor cu vârsta peste 16 ani. Loc: Universitatea Sapientia - Facultatea din Cluj-Napoca, sala Hunyadi Mátyás (Aula Magna)

17:00 Spectacolul ansamblului Operettissimo

Loc: scena de pe strada Kogălniceanu

17:00 Formația Matiné - concert pentru copii

Loc: scena din Parcul Central

17:00 Concert al ansamblului de copii din Bicălatu

Loc: cortul Reformáció 500 (str. Kogălniceanu)

17:00-18:30 Kerekes Imre, instructor de arte marțiale: Autoapărare pentru copii, partea a III-a (se recomandă echipament sportiv). Loc: sala de sport din clădirea mică a Liceului Teoretic Báthory István

17:00-21:00 Concert cu Ansamblul Harmadik pe Strada Vinului

Loc: strada Potaissa

18:00 Bándi Dániel Dávid: Constelații mai mici (stadiile intermediare ale calculilor) - vernisaj (în cadrul Festivalului Mimesis). Loc: Reactor de creație și experiment

18:00 Flacăra, nu cenușa - comemorare la centenar Dr. Xantus János jr. (proiecție de film în limba maghiară). Loc: sediul Societății Muzeului Ardelean

18:00 Drumeții în Grădina cu zâne... Invitați: ghizii Societății Carpatine Ardelene -1891 și președintele, Szima Márton, care vor susține o prezentare cu fotografii despre drumețiile organizate de Societatea Carpatină Ardeleană

18:00 Recital de pian. Interpretează: Veress Gáspár, masterand anul II la secția pian a Academiei Gheorghe Dima, Cluj-Napoca

18:00 Filme documentare clujene. Benczédi József: Arhitectul - Pákey Lajos - 26'. Loc: Casa Tranzit, sala mare

18:00 Degustare de vin: se prezintă Crama Patricius, Bordogkisfalud - Tokaj. Loc: Colegiul Academic

18:00 Parada vitejilor la târgul meşteşugarilor de pe strada Mihail Kogălniceanu. În cadrul defilării se va reconstitui miliţia oraşului din vremea regelui Matia Corvin. Vor defila în formaţie de luptă soldaţi cu arbalete, halebarde, scuturi şi măciuci, dar şi muschetari.

18:00 Concert BHF trio. Loc: Cafeneaua Insomnia

18:30 Turul orgilor pentru persoane cu deficiențe de auz. Ghidajul în limba română va fi realizat de Györgyjakab Miklós. Traducere în limbaj mimico-gestual: Anamaria Cazacu. Întâlnire în curtea Bisericii Reformate cu Două Turnuri

18:30 Ateliere de film clujene / TVR Cluj, 2017. In memoriam Kántor Lajos. Compilație de filme. Discuție despre Kántor Lajos. Loc: Casa Tranzit, sala mare

18:30-23:00 Lumea copiilor (Loc de joacă)

Loc: Parohia Sfântul Mihail

19:00 Societatea Carpatină Ardeleană - Paradă pe biciclete cu participanții și organizatorii traseelor de anduranță ale SCA Cluj. Traseu planificat: Piața Unirii - B-dul Eroilor - P-ţa Avram Iancu - B-dul 21 Decembrie 1989 - str. Regele Ferdinand - str. Gh. Bariţiu - str. Emil Isac - str. Gheorghe Şincai - str. Napoca - Piața Unirii. Loc de întâlnire: la statuia Matei Corvin din Centru, la ora 18:45

19:00 Povești despre Cluj: Memoria documentelor. Invitați: Attila Varga, cercetător științific - „Masoneria clujeană și Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului"; Bogdan Stanciu, jurnalist - „Un clujean celebru: Abraham Wald". Invitat permanent: Tudor Sălăgean. Loc de desfășurare: H33 - Social Innovation Hub

19:00 Dés László - Geszti Péter - Békés Pál: Cartea junglei. Musical în două acte în interpretarea corului mixt al Liceului Teoretic Apáczai Csere János. Regizor: Lovassy Cseh Tamás (#elcsété). Bilete se găsesc la sala de spectacol. Loc: Sala mare a Operei Maghiare Cluj-Napoca

19:00 Concert AG Weinberger featuring One More Minute

Loc: Scena din Parcul Central

19:30 Se îndoaie pomul cu cântece - serată de cântece ungurești cu participarea lui Maneszes Márton (Cluj-Napoca), Vigh Ibolya (Cluj-Napoca), Fülöp Márton (Cluj-Napoca), Miklós Szilvia (Târgu Mureș) și Szilágyi Sándor (Târgu Mureș). Acompaniament: Váradi Szőcs Lőrincz și orchestra

20:00 Călătorie în timp. Desecretizarea dictaturii statului-partid

Michael Stewart - John Blacking: State of Fear, documentar, 1989 - 50'. Vörös T Balázs - Filep Farkas: În loc de monument - In memoriam Vaszi Jánoska, documentar, 2017 - 50'. Loc: Casa Tranzit, sala mare

21:00 Concert Szikora Róbert și R-GO

Loc: scena din Piața Unirii

22:00 Cinema în grădină / Actori clujeni în filme artistice: Hatházi András, Bogdán Zsolt. Marian Crișan: Orizont, dramă românească, 2015 - 93'. Loc: Casa Tranzit

22:00 Petrecere cu retro unguresc. Cu Czala Gyuszi și Deák Albi, DJ Mini. Loc: After Eight Cocktail Club

23:00 Petrecere în 3 săli. DJ Pici (șlagăre actuale), Massive Fluo (drum and bass, electronic), karaoke cu Szabó Zoltán. Loc: Bulgakov Café

23:00 Petrecere Rock ‚n' roll Est - anii '60 -'70 cu DJ Matheus. Loc: Curtea Muzeului de Artă Cluj-Napoca/Palatului Bánffy

23:00 Petrecere retro cu DJ Kalino. Loc: Curtea Berilor Maghiare Artizanale