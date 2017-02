Economie

100 de înscrieri pentru proiectul „Made in Romania”

de Ziua de Cluj, 20 februarie 2017, 14:08

Datorită interesului ridicat față de proiect și a numărului de nominalizări venite de peste tot din țară, Bursa de Valori București (BVB) a extins perioada de înscriere până pe 22 februarie. Până acum instituţia a primit peste 100 de înscrieri în proiect.

Publicitate

„Suntem foarte încântați că Made in Romania – Liga Antreprenorilor, Fluent în Finanțe și Condus de Randament au devenit repere pentru piața de capital din România, în drumul ei spre statutul de piață emergentă”, a declarat directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski.



„Made in Romania: liga celor 15 companii pentru creșterea economiei românești” a fost lansat în februarie. Scopul proiectului este să selecteze și să promoveze 15 dintre cele mai inovatoare companii românești cu cel mai mare potențial de creștere și șanse să devină jucători cu impact în economia locală și regională.



Odată încheiată perioada înscrierilor pe 22 februarie, BVB și membrii comitetului de nominalizare vor selecta 50 de companii care vor ajunge în etapa finală, în care un juriu format din 12 experți ai pieței de capital va alege 14 companii. A 15-a companie va fi aleasă pe baza votului publicului, în perioada 28 februarie – 14 martie. Lista finală a companiilor selectate va fi anunțată la sfârșitul lunii martie, în cadrul galei „Made in Romania”.



BVB și partenerii proiectului vor derula un program de mentorat pentru cele 15 companii finaliste. În fiecare lună, din aprilie și până în noiembrie, vor fi acoperite subiecte ca marketing și branding, strategie și inovare, audit și finanțarea dezvoltării.



Vor avea loc ateliere, training-uri și întâlniri unu la unu dedicate echipelor și angajaților din companiile selectate. În urma acestui program, în cele opt luni, BVB și partenerii vor contribui la stimularea proceselor de inovare și bune practici în cadrul acestor companii, sprijinind astfel creșterea lor. Participarea la proiect este gratuită și voluntară.