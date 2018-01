Economie

1.300 de credite Start-up Nation avizate, doar 200 de antreprenori cu bani în cont

de Ziua de Cluj, 25 ianuarie 2018, 13:25

Banca Comercială Română (BCR) a avizat 1.300 de credite de prefinanțare în cadrul programului Start-up Nation, din care 500 aprobate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

1.278 de cereri au fost trimise spre aprobare la FNGCIMM. 200 de antreprenori și-au primit banii necesari dezvoltării afacerilor, cei mai mulți provenind din tehnologia informației, producție și industrii creative.

“Ca în orice proiect la început de drum, încercăm să perfecționăm fiecare proces și etapă de colaborare cu instituțiile implicate; ceea ce ne bucură este efervescența antreprenorilor. Energiile lor creative reprezintă resursa de care România are nevoie pentru a se dezvolta pe viitor, o resursă pe care noi încercăm s-o valorificăm, s-o susținem”, a spus Lucian Mâțu, director executiv produse și segmente micro.

Afacerile implementate cel mai rapid sunt cele în care antreprenorii au ales să accepte varianta de garanție simplă FNGCIMM, cu un comision de 3,8%. Pentru moment, fondurile alocate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în cadrul programului și aflate în conturile BCR sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de implementare pentru perioada următoare, conform conducerii băncii.

BCR va organiza cursuri speciale în sucursalele din toată țara, care vor urmări să-i familiarizeze pe antreprenori cu noțiuni contabile elementare și cu concepte precum înțelegerea rolului băncii în capitalizarea companiilor, identificarea nevoilor financiare, tipuri de finanțări și garanții, strategii pentru decizii financiare inteligente. Membră a Erste Group, BRD este prima bancă din România după valoarea activelor (14,8 miliarde de euro). Principalii săi concurenți sunt Banca Transilvania Cluj și BRD-GSG.

În topul oraşelor în care au fost înregistrate cele mai multe planuri de afaceri finanţabile prin programul Start-up Nation se află Bucureşti - 2.926, Cluj - 2.289 şi Timişoara - 885. Criteriile de departajare au fost locurile de muncă nou create şi cele pentru persoane defavorizate, şomeri şi absolvenţi, achiziţia de echipamente tehnologice noi, activitatea pentru care e solicitată finanţarea.

Programul pentru stimularea înfiinţării IMM-urilor se va concretiza sub forma unui ajutor de minimis de cel mult 200.000 de lei, reprezentând 100% din cheltuielile eligibile. Firmele trebuie să fie deschise în 2017 și să angajeze cel puțin o persoană, cu normă întreagă. Pentru ca planul de afaceri să fie acceptat trebuia ca aplicantul să obțină minimum 50 de puncte.