Economie

144 de autoturisme electrice, cumpărate de firme cu bani de la stat

de Ziua de Cluj, 11 septembrie 2017, 12:02

Listele cu persoanele juridice aprobate în cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus, precum și cele cu persoanele fizice acceptate în cadrul Programului Casa Verde au fost publicate pe site-ul AFM.

Publicitate

Ca urmare a aprobării dosarelor de finanțare AFM a publicat listele cu persoanele juridice acceptate în programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional (Rabla) şi în cel privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente energetic (Rabla Plus) și cu persoanele fizice aprobate în cadrul programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Casa Verde).

În această etapă, pentru Rabla au fost acceptate 224 de dosare pentru 481 autovehicule și 13 contestații pentru 25 autovehicule. Pentru Rabla Plus au fost acceptate 27 de dosare pentru 181 autovehicule, dintre care 144 autovehicule pur electrice și 37 electrice hibride.

Listele persoanelor juridice acceptate în programe sunt publicate pe site-ul AFM, iar persoanele juridice care au fost acceptate în programe se pot adresa unuia dintre producătorii/dealerii auto validaţi în programele Rabla şi Rabla Plus 2017.

De asemenea, persoanele juridice interesate pot depune dosare de acceptare în cadrul Rabla și Rabla Plus până la 29 septembrie. În cadrul Casa Verde – persoane fizice, au fost aprobate 644 de cereri de finanțare și 77 de contestații, lista acestora fiind disponibilă pe site-ul AFM.

Bugetul alocat pentru acest an în cazul Rabla Clasic se situează la 180 de milioane de lei, iar cel pentru Rabla Plus, la 45 de milioane. Subvenția acordată în cadrul Rabla Plus pentru mașinile 100% electrice este de 10.000 de euro, iar valoarea voucherului acordat în 2017 rămâne la 6.500 de lei.