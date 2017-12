Economie

Academia IT gratuită din Cluj, replicată la București

de Ziua de Cluj, 15 decembrie 2017, 13:06

Școala gratuită de programare Academy+Plus şi-a extins activitatea la Bucureşti. Inaugurarea are loc în parteneriat cu mediul privat şi vizează formarea, în 6-9 luni, a 140 de specialişti IT, în cadrul unui proces educaţional bazat pe practică şi lucru în echipă.

„Am adus în România unul dintre cele mai ambițioase proiecte de formare profesională din lume și, pornind de la o programă adaptată momentului, am mizat pe o metodă de învățare alternativă care sprijină creșterea calității specialiștilor în IT. România are un deficit în industria IT de peste 50.000 de specialişti.

Prin implicarea companiilor direct în procesul de formare al profesioniştilor în IT, avem oportunitatea de a reduce acest deficit şi de a forma viitorii specialişti în acord cu cerinţele pieţei. În acest fel sprijinim industria IT din România, iar absolvenţii noștri au cele mai mari şanse să găsească rapid job-uri în IT”, spune Daniela Buşcan, program director.

Printre parteneri se numără Societe Generale, BNP Paribas, Orange. Pe lângă programul de formare a cursanților, academia oferă training-uri corporate, destinate angajaţilor care stăpânesc o tehnologie, dar îşi propun să înveţe una nouă.

Aceasta pune la dispoziția tehnologii și framework-uri precum PHP/Symfony, Python/Django, Ruby/Rails, iOS/Swift, Android/Javascript. Acest format de training, nou pentru piața din România, presupune boot camp-uri intensive, de 14 zile, în care este învățată o tehnologie prin intermediul unui proiect practic.

Academia face parte din rețeaua internațională a Ecole 42 din Paris, unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte de formare profesională din lume, cu centre în Paris, Kiev, Chișinău, Johannesburg și Fremont, Silicon Valley.

În 2014, asociația a deschis la Cluj-Napoca o şcoală de programare gratuită. Dintre 198 de cursanţi formaţi la Cluj în perioada 2014-2016, 110 au fost absorbiţi de piaţă şi angajaţi de companii de IT, în zona de servicii sau în cea de produs. Majoritatea cursanţilor au vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, cei mai mulţi fiind proaspăt absolvenţi de liceu şi studenţi care vor să îşi crească nivelul de cunoştinţe în zona practică.

Asociaţia a fost înfiinţată în 2014 în parteneriat cu Ecole 42, unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte de formare profesională din lume. Misiunea sa este să formeze specialiști IT și să ofere oportunitatea unei şcolarizări de elită şi categoriilor dezavantajate din România. Școala formează specialişti IT prin proiecte practice, muncă în echipă și colaborare. De asemenea, Academy+Plus își propune să creeze o comunitate de specialiști pasionați de infomatică.