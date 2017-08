Economie

Acționarii bursei și-au dublat investiția în patru ani

de Ziua de Cluj, 22 august 2017, 15:49

Cine a cumpărat acțiuni cu simbolul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieței de capital, a câștigat din 2013 până acum 80% numai din creșterea de preț a acțiunilor. Acțiunile BVB au performat cu mult peste indicele principal al pieței, BET, care a avut și el un avans semnificativ de aproape 50% în ultimii patru ani.

Publicitate

Investitorii care au cumpărat în urmă cu patru ani acțiuni ale emitentului BVB, companie listată pe propria piață, au putut câștiga 78,7%, nivel provenit doar din creșterea de preț a acțiunilor din ultimii patru ani de zile, fără a lua în calcul și dividendele oferite de companie în această perioadă. La finalul lunii iunie 2013, prețul unei acțiuni BVB era de 18,3 lei, pentru ca la 30 iunie să urce la 32,7 lei.



„Este un câștig semnificativ pentru acționarii BVB. Capitalizarea bursieră a BVB a crescut de la 140 de milioane de lei în la final de iunie 2013 la peste 250 de milioane de lei la final de iunie 2017, ceea ce înseamnă un plus de 110 milioane. În plus față de această creștere de aproape 80%, dacă luăm în calcul și randamentul dividendelor acordate de companie în acești ani, atunci vorbim de o dublare a investiției pentru acționari”, a spus Lucian Anghel, președintele BVB.



Performanța operatorului pieței de capital depășește ritmul de creștere înregistrat de BET, principalul indice al bursei românești. În iunie 2013, indicele se afla la o valoare de 5.262 de puncte, pentru ca la finalul lunii iunie din acest an să ajungă la 7.855. În acest interval de timp, creșterea BET a fost de 49%.



"Prima jumătate a acestui an a fost una extrem de bună pentru BVB în ceea ce privește rezultatele financiare. Profitul operațional al grupului BVB a fost de 5,9 milioane de lei, în creștere de cinci ori față de semestrul similar din 2016. Profitul net al perioadei s-a situat la 5,1 milioane de lei în primul semestru din acest an, în creștere cu 180% faţă de perioada similară din 2016@, conform conducerii BVB.