Economie

Afacere de Cluj cu produse din lapte de capră după reţetă franţuzească

de mediafax, 05 aprilie 2017, 14:50

O afacere de familie din judeţul Cluj, cu produse din lapte de capră după reţete de inspiraţie franceză, a ajuns, anul trecut, la o cifră de afaceri de 650.000 de euro, între 30 şi 50% din producţie fiind destinată exportului în ţări ca Ungaria, Cehia şi Slovacia.

Publicitate

Ovidiu Spînu, administratorul firmei care a lansat brandul La Colline, a declarat că în cei 10 ani care au trecut de la începerea afacerii, capacitatea de producţie zilnică a crescut de 10 ori.

„Cifra de afaceri în 2016 a fost de 650.000 euro. Anul 2017 a început bine, în primul trimestru am înregistrat vânzări mai mari atât pe piaţa internă cât şi la export, estimăm că în acest an vom avea o cifră de afaceri de peste 800.000 euro. În străinătate livrăm regulat, pe baza unor contracte ce se deruleaza de mai bine de cinci ani, în Ungaria, Cehia şi Slovacia. Între 30 şi 50% din producţie merge la export. Cele mai mari investiţii de după deschiderea afacerii au fost făcute în mărirea capacităţii de producţie, un upgrade de la 600 de litri procesaţi pe zi în perioada de vârf a primului an, 2007, la 6.000 litri pe zi astăzi. În concluzie, am crescut în 10 ani de 10 ori. Noi ne-am născut în criză, am început în 2007, iar când am intrat în anul următor nu mai cumpăra nimeni nimic, piaţa era blocată, produsele noastre păreau ciudăţenii. Născându-ne în criză, ne-am călit şi suntem foarte grijulii cu toate", a spus Spînu.

Acesta a pus bazele afacerii în anul 2007 primul produs fiind o rotiţă de brânză de capră făcută după o reţetă adusă din Franţa, aşa numita brânză de capră - „fromage de chevre" sau „goat's soft cheese".

"În urmă cu mulţi ani, am câştigat o bursă de studii în Franţa, fiind repartizat la Facultatea de Medicină Veterinară din Nantes. În apropiere, pe Valea Loirei, există o tradiţie a creşterii caprelor, a procesării laptelui în brânză de capră şi a consumului de produse locale. În mediul în care am ajuns să lucrez şi să trăiesc timp de un an nu a existat manifestare ştiinţifică sau eveniment monden fără fromage de chevre. Acolo am luat primul contact cu fermierii, producătorii şi, mai ales, cu consumatorii de brânzeturi fine. Am început business-ul ca afacere de familie, împreună cu soţia mea, Marcela, aşezând fabrica pe versantul sudic al Feleacului, în satul Vâlcele, la câteva minute distanţă de casa noastră aşezată sus pe culme. Doream să legăm brandul de deal, dar numele neaoş românesc nu se potrivea cu produsele noastre sofisticate provenite din gastronomia franceză. Aşa s-a născut brandul La Colline, o uniune între forma de relief ce reprezintă cel mai bine Transilvania şi traducerea sa aproximativă în limba în care fromage, adică brânză, are conotaţii sacre", a explicat Spînu.

În fabrica situată în satul Vâlcele se produc mai multe tipuri de brânzeturi diferite ca gust, timp de maturare, formă şi gramaj, cele mai sofisticate fiind reprezentate de brânzeturile cu mucegai albastru tip Roquefort sau mucegai alb tip Camembert care au intrat pe piaţă relativ recent şi au deja numeroşi fani.

"La cealaltă extremă se află brânza cremă tartinabilă, produs mult mai puţin elaborat şi, totodată, mai puţin pretenţios. Dintre produsele proaspete am lansat pe piaţă laptele de capră integral, iar integral înseamnă că nu scoatem şi nu băgăm nimic în el, îl ambalăm aşa cum îl dă capra, apoi iaurt de băut şi kefir de capră. Având puţine calorii, toate produsele de capră pot fi folosite pentru diete. 100 de mililitri de lapte conţin doar 63 de calorii, iar în medie, 100 de grame de brânză de capră nu depăşesc 300 de calorii", a explicat Spînu.

Potrivit acestuia, cea mai nouă şi incredibilă poveste despre beneficiile consumului de lactate din capră a aflat-o de la nişte vizitatori italieni care susţineau că există doar două specii de animale care nu fac cancer: rechinul şi capra.

„Colectăm lapte de capră din zona centrală şi de nord a Transilvaniei de la 25-30 de ferme care au un număr mare de animale şi produc un lapte de calitate şi care, altfel, nu ar fi avut cu cine să lucreze. Monitorizăm în permanenţă calitatea laptelui, folosind numai laptele conform, cu parametrii stabiliţi prin legislaţia UE. Fabrica noastră este agreată pentru schimburi intracomunitare. Am reuşit, pornind de la aproape nimic, să avem o bază de fermieri ce produc un lapte de calitate, am format o echipă, un brand şi o piaţă", a mai spus Ovidiu Spînu.

Ca planuri de viitor, se are în vedere extinderea capacităţii de producţie şi mărirea portofoliului de produse existent, diversificarea fiind o provocare permanentă.

"Ca noutate absolută, de curând am înregistrat un nou brand care se adresează copiilor, numit Trei iezi, iar produsele din această gamă sunt distribuite la creşele din Cluj-Napoca şi au intrat şi în primul supermarket", a mai arătat Ovidiu Spînu.

Fabrica din Vâlcele are 20 de angajaţi, majoritatea fiind din localităţile din jur, femei care nu au avut un loc de muncă până acum.