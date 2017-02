Economie

Al doilea Hilton de Cluj se deschide în primăvară

de Calin Poenaru, 14 februarie 2017, 14:23

Hotelul City Plaza devine Hilton DoubleTree, intrând sub umbrela celebrului lanţ turistic internaţional. Este a doua intrare pe piaţa clujeană a reţelei americane, după transformarea în Hampton a clădirii Akros de pe Bd. 21 Decembrie.

Hotelul de pe Sindicatelor a intrat în proces de renovare

„Afişarea siglei DoubleTree by Hilton pe hotelul nostru va avea loc în prima jumătate a acestui an, estimăm că undeva în primăvară”, precizează Dafina Suciu, director de marketing a City Plaza. Hotelul din Cluj se numără printre cele şase din România care vor fi afiliate în acest an unor cunoscute reţele turistice globale. Hoteluri DoubleTree se mai găsesc în România la Oradea, Sighişoara şi Bucureşti.

Unitatea turistică de pe str. Sindicatelor din Cluj a făcut anul trecut obiectul unei tranzacţii în valoare de 10 milioane de euro, în care pachetul de control a trecut de la omul de afaceri Sorin Dan, cel care l-a înfiinţat, la Laurenţiu Russo, fondatorul companiei SoftVision Cluj. Firma de IT avea afaceri de 117 milioane de lei, un profit net de 3 milioane de lei şi 1.104 angajaţi în 2015.



Între timp, hotelul a intrat în renovare, pentru a îndeplini standardele Hilton. City Plaza are 85 de camere, cu corpuri de 4* şi de 5*. Acesta dispune de un centru de conferinţe cu săli de 440 de locuri, un restaurant şi un centru spa cu piscină panoramică. Preţul actual de închiriere variază între 113 euro/noapte camera dublă standard şi 254 euro/noapte apartamentul de lux.

După cinci ani, o nouă afiliere

Primul Hilton de Cluj (109 camere) a devenit funcţional în 2013, pe Bd. 21 Decembrie, brandul Hampton fiind încadrat în segmentul economic al grupului. Dezvoltatorii de la Roquebrook au preluat Akros, societate care a construit la roşu clădirea, iar noii proprietari au transformat în hotel imobilul deja ridicat. Hampton Cluj dispune de centru fitness, zone de gustări şi de lucru, bar, fiind gândit pentru a atrage clienţii veniţi cu afaceri sau în scop turistic.

În ultimii ani, reprezentanţii Hilton au purtat discuţii cu mai mulţi dezvoltatori interesaţi: Nicolae Minea, proprietar al Hilton Sibiu, sau societatea Casa8tima, ce viza o unitate turistică de 170 de camere pe Calea Moţilor, dar proiectele de la Cluj nu s-au concretizat.



Ramada şi Golden Tulip, da, Best Western şi Tulip Inn, nu



Akantus, de pe Calea Turzii (100 de camere) a intrat sub umbrela Ramada, brand al Wyndham Hotel Group, una dintre cele mai mari companii hoteliere din lume, iar Ana Dome (109 camere) este afiliat reţelei Golden Tulip. Alte hoteluri clujene au făcut pasul invers: dezafilierea din reţelele internaţionale unde activau, motivând costurile mari presupuse de afiliere și de nivelul insuficient de ridicat al investițiilor străine. West City s-a transformat în Fusion după ce s-a afiliat la reţeaua Best Western, însă apoi a părăsit-o, Topaz a renunţat la umbrela aceluiaşi grup, din raţiuni financiare, iar Sunny Hill a ieşit din reţeaua Tulip Inn.



Sheraton promite la Cluj şi investeşte la Bucureşti



Conducerea regională a lanţul internaţional ce deţine brandul Sheraton anunţa, la finele lui 2015 că are în vedere două oraşe pentru extindere: Cluj-Napoca şi Timişoara. Iniţial, Starwood Hotels & Resorts Worldwide a convenit cu omul de afaceri clujean Arpad Paszkany plasarea primului hotel de acest fel din ţara noastră în proiectul Sigma Towers.

Criza a stricat planurile, iar hotelul Howard Johnson din Bucureşti a făcut ulterior acest pas, prin convertirea Grand Plaza (270 de camere) de la 4* la 5*, printr-o investiţie de 6 milioane de euro. În ianuarie a fost prezentat la Budapesta un alt proiect de extensie pentru Sheraton, de 100 de camere, la Bucureşti, cu sală de congrese şi spa.



Hotelurile Clujului, disecate la Budapesta



România va atrage următorul boom investiţional hotelier în Europa de Est în 2017, anul dezgheţării tranzacţiilor, au afirmat reprezentanţii reţelelor internaţionale, la prima conferinţă dedicată investiţiilor hoteliere din Europa Centrală şi de Est, din capitala Ungariei. Reţelele globale au confirmat interesul pentru oraşele peste 300.000 şi peste 200.000 de locuitori.



Principalele atuuri sunt că România este o ţară sigură pentru turism, are o situaţie macroeconomică bună, stabilitate geopolitică, potenţial semnificativ şi paşi importanţi realizaţi în managementul turistic, stimulente fiscale atractive, evenimente internaţionale importante în următorii cinci ani.



“Am reuşit să atrag atenţia audienţei asupra României, o audienţă obişnuită deja de câţiva ani să analizeze investiţii în Polonia, Ungaria, Republica Cehă. Au aflat că mărimea ţării contează foarte mult, România având trei sferturi din suprafaţa Poloniei şi că România ar trebui privită că fiind Polonia II”, a declarat Alexandru-Sorin Ionescu, directorul companiei de consultanţă Fivestar Hospitality.



Conducerea grupului hotelier Accor susţine că România reprezintă o piaţă tranzacţională tânără în domeniul hotelier, în ultimii ani existând tranzacţii limitate precum City Plaza la Cluj-Napoca sau Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din Neptun, unde Mohammad Murad, proprietarul grupului Phoenicia, a preluat de la Josef Goshy, proprietarul Unita Turism, 700 de camere, propunându-şi investiţii de 25 de milioane de euro, cu reclasificarea complexului la 4 stele.

Forţă de muncă insuficientă, lipsă de capital



Bogdan Stanciu, directorul Bitsoft, ce deţine 60% din vânzările de software de administrare a afacerilor hoteliere din România, crede că există probleme în asigurarea forţei de muncă calificate, lipsa unor companii locale serioase de management care să asigure operarea în situaţii în care doar contractul de franciză e disponibil, importanţa alegerilor tehnologice în timpul dezvoltării proiectelor.



O lacună identificată este lipsa interesului capitalului străin pentru achiziţionarea proprietăţilor cu potenţial de conversie sau dezvoltarea de proiecte noi. Motivul este legat de perspectiva de ieşire din România, deoarece piaţa nu pare suficient de lichidă pentru investitori, unii deja prezenţi într-o piaţă de investiţii imobiliare evaluată la 890 milioane de euro, cu 70% din valoare realizată în Bucureşti.



Ce hoteluri se deschid în România



Hilton Garden Inn Bucureşti (200 chei, 2017)

Hilton DoubleTree Cluj (85 chei, 2017)

Mercure Bucureşti (97 chei, 2017)

Ibis Styles Arad (72 chei, 2017)

Hilton DoubleTree Ploieşti (245 chei, 2017)

Hampton by Hilton Iaşi (123 chei, 2017)

Mercure Braşov (120 chei, 2019)

Ibis Styles Bucureşti (160 chei, 2019)

Radisson Braşov (105 chei, 2019)

Novotel - oraş secundar (2020)



Sursa: Fivestar Hospitality