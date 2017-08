Economie

Aleşii din Comisiile de Apărare, critici faţă de demersul Guvernului privind pensiile speciale: Amatorismul PSD a dus la un exod de personal din MApN şi MAI

de mediafax, 03 august 2017, 10:24

Parlamentarii PNL,USR şi PMP din Comisiile de apărare critică demersul Guvernului de a aplica "politica faptului împlinit" pentru a modifica pensiile speciale, care a generat "un exod" de personal în MAPN şi MAI,precum şi reglementarea prin OUG, PSD susţinând că OUG criticată va ajunge în Parlament.

Senatorul PSD Ionel-Daniel Butunoi, membru al Comisiei de Apărare, a susţinut că Guvernul Tudose vrea să aplice "un principiu corect".

"Aşa cum am văzut că a explicat şi domnul preşedinte Dragnea şi domnul prim-ministru mie mi se pare că aplică un principiu corect. Nu este vorba despre o scădere a pensiilor, ci despre a aplica un principiu corect pentru ca o pensie în plată să nu fie mai mare decât salariu pe funcţia respective a celui care efectiv munceşte. Eu am văzut clar că au spus că nu se taie absolut nicio pensie", a declarat senatorul PSD Ionel-Daniel Butunoi, pentru MEDIAFAX.

În contextul în care parlamentarii din opoziţie au criticat lipsa de transparenţă a demersului PSD, Butunoi a afirmat că Ordonanţa de Urgenţă privind pensiile speciale va intra în vigoare la o lună şi jumătate după ce va fi emisă, ceea ce înseamnă că va putea fi dezbătută în Parlament şi modificată dacă va fi necesar.

"Stiu că oricum va intra în aplicare la o lună şi jumătate ceea ce înseamnă că va fi dezbătută şi în Parlament, ca orice Ordonanţă de Urgenţă. Ea va fi pusă în aplicare începând cu data de 15 septembrie, de la 1 septembrie Parlamentul oricum va fi în activitate. Deci, nu va intra în vigoare înainte de a fi dezbătută în Parlament", a spus senatorul PSD.

Vicepreşedintele PNL al Comisiei de Apărare, deputatul Ovidiu Raeţchi, a criticat demersul PSD de aplica "politica faptului împlinit", fără a purta negocieri cu cei direct vizaţi, susţinând că social-democraţii au "trişat" şi doar "anumiţi oameni" au fost "avertizaţi să iasă la pensie" înainte de a fi emisă OUG.

"Doar că, ce sa vezi, PSD trişează. Anumiţi oameni - probabil apropiaţi lor, poate din jurul miniştrilor - sunt avertizaţi să iasă repede la pensie, pentru a beneficia de vechiul regim de pensionare. Informaţia nu mai poate fi controlată. Zvonul circula insistent şi apar brusc sute de dosare de pensionare care îl confirmă. Fenomenul capătă proporţii: sunt aşteptate mii de pensionari. Pentru sănătatea Armatei e un dezastru, fiind pierdut peste noapte un întreg eşalon de conducere pregătit ani de zile pentru o carieră mult mai lungă", a declarat liberalul, pe Facebook.

Ovidiu Raeţchi a susţinut că PSD a transformat Armata Română într-o "ţintă de campanie negative" pentru a ieşi din "încercuire".

"Ca să iasă din încercuire, PSD aplică o diversiune: nu mai e vorba de pensiile militarilor (care sunt ocupaţionale), ci de cele speciale. Soldaţii sunt amestecaţi cu parlamentarii - desi nu exista nicio legătură între ei. Apar statistici cu sumele mari pe care le câştigă magistraţii militari, desi aceştia beneficiază cumulativ de avantajele celor din sistemul de Justiţie. Armata Română a devenit, pur şi simplu, o ţintă de campanie negative", a spus deputatul PNL.

Raeţchi a spus că că PNL nu apără "priviegii absurde, care sunt tot invenţii pesediste", însă, modul în care Guvernul a gestionat problemă a provocat "o hemoragie de personal în Armată".

USR a pus sutele şi miile de cereri de pensionare depuse de personalul MAI şi MAPN pe seama "panicii" generate de modul în care PSD a decis să legifereze pensiile speciale.

Vicepreşedintele Comisiei de Apărare deputatul USR Bogdan Rodeanu a declarat, pentru MEDIAFAX, că felul în care Guvernul Tudose procedează - "pe repede înainte", genereză o problemă de siguranţă naţională.

"Modificarea legislaţiei printr-o simplă OUG care nu are în spate o analiză amănunţită asupra impactului, implicaţiilor, generează panică, tensiuni sociale, nimeni nu stie ce se va întâmpla exact. În MAI sunt peste 700 de cereri de pensionare, în sistemul de apărare peste 3200 de cereri", a declarat vicepreşedintele Comisiei de Apărare deputatul USR Bogdan Rodeanu, pentru MEDIAFAX.

USR susţine eliminarea exceptiilor de la principiul contributivităţii în sistemul public de pensii şi cere ca pensia specială să fie limitată la cazurile excepţionale, a susţinut Bogdan Rodeanu, însă cere ca reglementarea să se facă printr-un proiect de lege depus în Parlament, nu prin OUG.

"De obicei în sptele unei chestiuni rapide se ascunde altceva, ne-au învăţat (guvernanţii-n.r.). Condamnăm felul în care a procedat Guvernul şi amatorismul politic care a dus la strecurarea unor informaţii care nu sunt tocmai sigure, generând tensiune în sistemul de apărare şi de siguranţă naţională. O atitudine care are ca efect depunerea de mii şi sute de cereri de pensionare în condiţiile în care sistemul de apărare şi MAI au nevoie de mii de oameni în sistem pentru a îndeplini normele de siguranţă şi apărare", a spus Rodeanu.

Senatorul PMP Dorin-Valeriu Bădulescu, membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, a susţinut că perspectiva de a primi o pensie mai redusă a dus la un "exod" al militarilor şi al poliţiştilor din sistem.

"Decizia trebuie îndelung studiată pentru a nu crea anumite breşe în sistemul militar şi cel al Ministerului de Interne, nu este vorba numai de generali, ci şi de mulţi poliţişti care şi-au înaintat dosarele de pensionare. Perspectiva de a primi o pensie mai redusă a speriat o parte dintre militari şi poliţişti şi de aceea apare acest exod. Cred că ar fi trebuit să fie mai bine studiată, dar nici discrepanţele uriaşe dintre un salariu în plată primit de un poliţist şi o pensie pe care o primeşte cineva care nu mai este activ nu sunt de dorit", a declarat senatorul PMP Dorin-Valeriu Bădulescu, pentru Mediafax.

Senatorul PMP a criticat graba cu care Guvernul vrea să emită OUG privind pensiile speciale, afirmând că un stat normal nu ar trebui să se conducă prin Ordonanţe de Urgenţă.

"Mi se pare o exagerare graba cu care Guvernul vrea să dea această Ordonanţă de Urgenţă. Aşa cum a fost timp pentru legea salarizării unitare, este timp şi pentru o lege a pensiei, mai ales în zona pensiilor speciale, care să fie bine gândită şi dezbătută în Parlament. Faptul că se dă OUG mai ales într-un domeniu al pensionării mi se pare o forţare, cu atât mai mult cu cât este vacanţă parlamentară. O lună nu era niciun fel de problemă dacă Guvernul mai aştepta pentru a depune un proiect de lege în faţa Parlamentului. Un stat normal ar trebui să nu se conducă prin Ordonanţe de Urgenţă, ci să se supună la vot în Parlament", a susţinut Dorin-Valeriu Bădulescu.

Ordonanţa de ugenţă privind pensiile speciale va fi discutată în şedinţa de Guvern de miercuri sau, cel târziu, vineri, a anunţat, luni seară, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, precizând că proiectul legislativ a fost trimis Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

"Sunt două principii foarte sănătoase care oricum, nu existau nicăieri în lume aceste defecţiuni legislative. Am corectat să nu se mai actualizeze pensiile cu salariile aflate în plată. Asta însemna dublarea pensiilor speciale peste câţiva ani, ceea ce este insuportabil pentru bugetul de stat. Mai este un principiu la fel de sănătos spunem noi, şi anume că nicio pensie nu poate depăşi salariul net. Ceea ce s-a întâmplat azi printr-o ordonanţă de urgenţă pe care noi am finalizat-o chiar acum câteva minute, am transmis-o mai departe Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării, pentru că ei sunt cei care vor trebui să iniţieze acest proiect de ordonanţă de urgenţă", a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Ministru Muncii a adăugat că, probabil, în cadrul şedinţei de Guvern de miercuri sau de vineri ordonanţa va fi deja adoptată.