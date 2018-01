Economie

Amnistie fiscală pentru dezvoltatorii imobiliari persoane fizice

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2018, 20:30

Fost sef al ANAF atentioneaza ca o lege, adoptata de Parlament la finalul anului trecut si promulgata in 15 ianaurie de presedintele Klaus Iohannis, sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare".

Mai exact, sustine Diaconu, Legea 29/2018 anuleaza impozite si contributii sociale pentru dezvoltatori imobiliari ce au construit cvartale de blocuri de birouri si locuinte in cele mai luxoase zone ale tarii, dar ca "acesti smecheri, pentru a evita plata taxelor catre stat, "au construit pe persoana fizica" platind impozite neglijabile in acelasi cuantum prevazut in Codul Fiscal pentru amaratii care au tranzactii ocazionale". Legea a fost initiata de patru parlamentari PNL, intre care si Raluca Turcan. "Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea", a mai scris Diaconu.

Initiatorii acestui proiect de lege sunt patru deputati PNL: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile Racuci, Ion Stefan si Raluca Turcan.

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 7 noiembrie 2017 si apoi de Camera Deputatilor, decizionala, pe 21 decembrie 2017. Legea a fost trimisa presedintelui Iohannis pentru promulgare pe 30 decembrie 2017. Seful statului a promulgat-o luni, 15 ianuarie.

