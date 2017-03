NEWS ALERTUPDATE Angajaţii CTP cer socoteală conducerii

Economie

NEWS ALERT Angajaţii CTP cer socoteală conducerii

de Ziua de Cluj, 15 martie 2017, 10:28

Zi tensionată, miercuri, la Compania de Transport Public (CTP) Cluj. O parte dintre angajaţi au decis să ceară socoteală conducerii.

Publicitate

Potrivit linia9.ro, totul a început marţi, în data de 14, când personalul companiei îşi primeşte fluturaşii cu salariile. Oamenii au constatat că banii sunt mai puţini decât îşi calculaseră, aşa că au decis să protesteze.

Miercuri dimineaţă, la capetele de linie au fost lipite afişe, în care şoferii şi impiegaţii erau invitaţi la ora 13.30 în parcarea de pe bulevardul 21 Decembrie, din faţa clădirii principale a CTP. De acolo, angajaţii ar urma să meargă la conducere şi să ceară socoteală. Şefii de coloană au trimis imediat persoane care să dea jos afişele şi vor să organizeze joi o întâlnire la garajul companiei.

"Vrem să ne întâlnim cu şefii când decidem noi, nu când vor ei, pentru că noi suntem cei care muncim. Salariile noastre sunt mici, iar nepoţii care lucrează prin birouri câştigă foarte bine", s-a plâns unul dintre angajaţii CTP.

Şoferii spun că, dacă problemele lor nu vor fi rezolvate, iau în calcul posibilitatea încetării lucrului într-una dintre dimineţile viitoare.

UPDATE. Directorul CTP, Liviu Neag, a reacţionat la anunţul angajaţilor. "La ora actuală, situaţia este clară: cu sindicatele s-a stat de vorbă, şi săptămâna trecută, şi acum două săptămâni. S-a discutat şi pe coloane, am finalizat cu tramvaiele, cu autobuzele, urmează să finalizăm şi cu troleibuzele. Am avut trei runde de întâlniri cu sindicatele, care acoperă 95-97% din personal, şi am stabilit nişte reguli. Eu după regulile acestea lucrez. Mai sunt unii care nu înţeleg cum funcţionează o companie cu atât de mulţi angajaţi şi care doresc să se simtă importanţi", a spus Neag.