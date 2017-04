Economie

Angajaţii de la privat s-ar putea trezi cu salarii mai mici

de mediafax, 26 aprilie 2017, 18:07

Modificarea Codului Fiscal ar putea conduce la o scădere a salariilor în mediul privat dacă executivul nu va obliga, prin lege, angajatorul să majoreze salariile cu valoarea contribuţiilor plătite de angajator, a declarat Alexandra Smedoiu, director PwC România.

Publicitate

Astfel, salariile din mediul privat ar scade cu mult sub nivelul celor din sectorul de stat, ceea ce va determina un dezechilibru şi migrarea angajaţilor către sistemul bugetar.

Conform proiectului de modificare a Codului Fiscal, anunţat de Ministerul Finanţelor, angajatorii nu vor mai reţine din salariul angajaţilor, în fiecare lună, impozitul pe venit, ci doar contribuţiile sociale. Astfel, angajaţii vor trebui să îşi plătească singuri acest impozit în cursul anului următor, când vor depune declaraţiile pentru impozitul pe gospodărie.

"Depinde cum au fost negociate salariile şi cu ce prevedere legală poate să vină guvernul pentru a obliga angajatorii să majoreze salariile cu valoarea contribuţiilor angajatorului, care nu vor mai fi contribuţiile angajatorului. În acest moment proiectul nu prevede nimic clar. Dacă nu va exista această obligaţie, doar cei care şi-au negociat salariul net se vor afla în situaţia în care vor trebui să-şi plătească contribuţiile din buzunarul propriu. Eu nu cred că asta se doreşte, dar se poate ajunge la aşa ceva. Deoarece contribuţiile angajatorului sunt în acest moment undeva la circa 25%. Se va mări astfel diferenţa între salariile de la stat şi cele din mediul privat. Este o situaţie anormală să ai salarii la stat mai mari decât la privat. Consecinţa ar fi că toată lumea se va lupta să migreze din sectorul privat către cel de stat", a declarat Alexandra Smedoiu, director, Consultanţă fiscală, PwC România.

Acesta susţine că aceste modificări legislative crează un sentiment de frică şi de lipsă de predictibilitate.

"Mediul privat are impresia să executivul are o viziune limitată, pe termen scurt. Asta vrem acum, asta implementăm. Nu există noţiunea pe termen mediu. Şi la nivelul buticului din colţ se face o previziune. Care vor fi veniturile mele pe următorii trei-cinci ani? Care vor fi cheltuielile? Sunt nişte scenarii. Creşte economia cu 7%. Scenariul rău- scade economia cu 0,1%. Scenariul de bază: creşte cu 2-3%, cum a spus şi FMI. Trebuie făcute nişte scenarii şi trebuie explicat cu ce vom veni. Dacă viziunea este pe termen scurt toată lumea are sentimentul de frică. Acum suntem în situaţia asta, iar peste un an de zile se va compensa prin creşterea impozitelor pe proprietate, introducerea impozitului progresiv pentru salarii mari, o taxa pe active la bănci. Poate să apară orice", arată Smedoiu.