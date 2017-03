Economie

Apicultorii din Cluj stau la mâna vremii. Guvernul nu mai e „lapte şi miere”

de Calin Poenaru, 27 martie 2017, 14:14

Crescătorii de albine estimează că preţul mierii va ajunge în acest an până la 30 lei/kg în cazul în care condiţiile climatice nu vor permite o producţie mare. Noul ministru al agriculturii le-a tăiat compensaţiile băneşti promise pentru pierderile suferite în 2016.

„Nu vreau nimic de la stat, mă bazez doar pe mine şi pe bunul D-zeu. Anul în care nu pierzi e în apicultură un an bun. Dacă vremea va fi la fel ca în a doua perioadă din 2016, adică mai-septembrie, va fi bine. Anul trecut am evoluat, am ajuns la 100 de stupi. Eu fac mai ales miere polifloră sau amestec de salcâm cu polifloră. Anul acesta preţul unui kilogram de miere va fi undeva între 20 şi 30 de lei, la limita maximă dacă se va face mai puţină”, spune apicultorul clujean Moise Pop.



„Noi avem 64 de stupi în Cluj, iar în Bacău ducem albinele la hibernat. Producem ce miere se face: am avut şi polifloră, de salcâm, de munte, dar şi de floarea soarelui sau de tei. Mutăm albinele în funcţie de zona unde sunt florile. În acest domeniu trebuie să fii tot timpul cu ochii pe buletinul meteo; dacă se răceşte vremea, albinele nu mai lucrează”, mărturiseşte o întreprinzătoare din domeniu.



„Important este să nu avem vreun îngheţ de primăvară; putem face o estimare privind producţia din acest an doar din luna mai încolo. Aceste flori nu se dezvoltă într-un mediu închis, controlat, de aceea vremea în apicultură este un factor determinat”, a menţionat profesorul universitar Liviu Mărghitaş, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj.



Proteste fără rezultat



Sindicatul Apicultorilor din România a avertizat că, dacă MADR nu va acorda apicultorilor ajutorul de minimis pentru pierderile din 2016, din cauza condiţiilor climatice, ei vor protesta în stradă. Deşi au făcut mai multe adrese la MADR pentru sprijin financiar, nu au primit nimic, în pofida promisiunilor privind acordarea unui ajutor de minimis de 15 lei/stup.



Întruniţi la Târgul pentru un Viitor Sănătos de la Cluj, apicultorii au arătat că anul trecut a fost unul prost şi din cauza pesticidelor. „Guvernul ar putea să se gândească la un program prin care să oblige fermierii, horticultorii, să respecte un program clar de aplicare a pesticidelor în livezi, pe diferite culturi. Există riscul ca aceste substanţe să ajungă în miere, afectând sănătatea consumatorilor”, a spus Radu Pandrea, unul dintre organizatori.

Pierderile din 2016, trecute în contul crescătorilor



Fostul ministru al agriculturii, Achim Irimescu, afirma că apicultorilor nu li se pot plăti ajutoarele de stat deoarece aceștia nu au venit, așa cum solicită regulamentele europene, cu date contabile comparative prin care să justifice că au înregistrat daune, iar simpla declarație a fermierilor nu reprezintă o bază legală. Noul ministru, Petre Daea, a declarat că apicultorii nu vor primi ajutorul de minimis solicitat pentru că au înregistrat pierderi din cauza vremii nevaforabile din 2016.



„Cu ajutorul de minimis nu mai putem continua. Pentru pierderile de anul trecut nu avem răspuns favorabil, îmi pare extrem de rău. În PNA sunt ajutoare pe care trebuie să le dăm pentru a procura materiale necesare activității apicole. E un program național, îl avem în lucru în minister, în așa fel încât și apicultorii să beneficieze de sprijin”, a declarat Daea.

România beneficiază de un buget de 21,5 milioane euro pentru Planul Naţional Apicol (PNA) în perioada 2017-2019. Sprijinul financiar alocat este de 21,5 milioane de euro, faţă de 20 de milioane în 2014-2016. Alocarea anuală este de 7,1 milioane de euro, din care jumătate din banii europeni, jumătate de la stat.



România, producătorul numărul 1 al Europei



Ţara noastră avea cea mai mare producție de miere de albine din Uniunea Europeană în 2015, potrivit raportului Comisiei Europene privind programele naționale de apicultură. România a produs 35.000 tone de miere de albine, comparativ cu 20.000 tone în anul precedent. Pe locurile următoare se situau Spania (32.200 tone) și Ungaria (30.700 tone). Totuşi, în 2016 numărul de familii de albine de miere era de așteptat să scadă mult din cauza condițiilor meteo. În România sunt înregistraţi 40.000 de apicultori, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.