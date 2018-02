Economie

Aplicația care verifică autorizațiile taximetriștilor din Cluj

de Calin Poenaru, 06 februarie 2018, 14:35

Trei tineri au creat o aplicație pe telefonul mobil care permite verificarea autorizațiilor taximetrelor care circulă în Cluj-Napoca, Timișoara și București. Deocamdată aceasta funcționează în doar trei orașe, însă va fi extinsă și în alte localități dacă va avea succes.

Publicitate

Roxana Beloiu, unul dintre inițiatorii aplicației, a fost deranjată atunci când un șofer din capitală conducea cu 100 km/h, condamnând în același timp traficul bucureștean. Aceasta împreună cu Vlad Siretchi și cu Andrei Ignat au decis să dezvolte o soluție care să ofere oamenilor posibilitatea de a controla dacă un taximetru circulă în condiții legale.

Cei trei au conceput aplicația Is This Taxi Legal?, care indexează lista tuturor taximetrelor autorizate din București (publică și actualizată lunar chiar de primărie). Momentan, aplicație este disponibilă numai pe Google Play, fiind trimisă însă spre aprobare și la Apple.

Cine te despăgubește dacă ai accident cu taxiul

“Am povestit băieților despre taxiul cu care venisem, intrigată pe lipsa de responsabilitate pentru viața mea a taximetristului. Fiecare a început să povestească peripeții cu taximetriști. În final, am identificat cu toții că este o problemă și că trebuie ameliorată. După ce am aflat că există o bază de date publică, Andrei a venit cu ideea să facem o aplicație care să ajute cetățenii să identifice taxiurile ilegale.

Ne-a plăcut ideea și așa a luat naștere Is This Taxi Legal? Fără perspectiva vreunui profit, am schițat scheletul aplicației și ne-am dat seama că avem tot ce ne trebuie. După ce am obținut baza de date, am început să căutăm taxiuri pentru a ne valida ideea. Am găsit multe fără autorizație sau cu ea expirată.

O prietenă din Lisabona a avut un accident fiind într-un Uber, s-a lovit la cap, nu foarte grav, însă a trebui să își suporte singură investigațiile. Nimeni nu a despăgubit-o, motivând că șoferul nu este o entitate juridică. Din acel moment am început să înțeleg importanța unei licențe de transport și a unei firme care își asumă juridic orice problemă”, menționează Roxana Beloiu.

Dacă numărul nu apare, taximetrul funcționează ilegal

Fiind trei programatori cu pregătire tehnică, aceștia s-au concentrat mai mult pe partea funcțională, conștienți fiind că pentru design mai este loc de finisări, iar dacă ideea va prinde, vor investi ulterior în detalii. Bellona Electronics este un start-up românesc axat pe dezvoltarea de software.

Teoretic, fiecare taximetrist obține autorizație declarând mașină cu care va opera. În aplicație, orice taximetru poate fi verificat prin introducerea numărului de înmatriculare.

Dacă mașina este înregistrată și autorizația este validă, aplicația afișează numele șoferului și detalii despre mașina cu care ar trebui să opereze. În caz contrar, utilizatorul este înștiințat că autorizația este invalidă sau că mașina nu există în bază de date, ceea ce reprezintă faptul că taximetrul funcționează ilegal.

“Este foarte des întâlnit și fenomenul „autorizației închiriate”, adică șoferi neautorizați care închiriază taxiuri autorizate. A doua problemă este clonarea plăcuțelor ovale care indică autorizația. Astfel, utilizatorii aplicației ar trebui să fie atenți ca numele șoferului să corespundă cu cel din autorizație”, precizează Vlad Siretchi.

Instrument de lucru pentru autoritățile de control

Următoarea îmbunătățire la care au început să lucreze este recunoașterea textului dintr-o imagine. Utilizatorul va face poză la plăcuța cu numărul de înmatriculare, iar aplicația va recunoaște numărul și va da răspunsul.

“Minunat ar fi că firmele de taxi să susțină demersurile de identificare și de înlăturare a taxiurilor ilegale. Sperăm ca aplicația să fie folosită inclusiv de autoritățile de control, iar noi am putea publica toate interogările utilizatorilor cu licențe nevalide. Ceea ce ne dorim noi este să ameliorăm un fenomen ilegal cu ajutorul cetățenilor și să ridicăm un semnal de alarmă autorităților”, susțin cei trei întreprinzători.