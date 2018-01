Economie

Aproape 8.500 de români au depus deja celebra Declarație 600

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2018, 19:36

Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000 de contribuabili, ceea ce inseamna ca 4% din cei vizati s-au conformat fiscal.

Ce se va intampla cu acestia, acum cand Finantele iau in calcul modificarea radicala a Declaratiei, daca nu cumva chiar renuntarea la aceasta? Exista cateva scenarii posibile.

Scenariul 1: D 600 ramane la fel, dar se introduce un mecanism de regularizare

Cei 8400 care au depus D600 vor putea sa isi recupereze banii dati in plus, in functie de mecanismul pe care cei din Finante il gandesc. Deocamdata nu e clar cum va functiona acest mecanism, dar se presupune ca la finalul anului se va trage o linie intre datoriile catre Fisc si platile efective, iar daca platile depasesc datoriile, Statul va fi obligat sa iti vireze inapoi sumele achitate in plus. Discutiile pe marginea acestui mecanism ar putea dura pana in iulie, deocamdata sunt simple ipoteze asumate public de oficialii Ministerului Finantelor. "Pentru cei care au depus deja declaratia, analizam prevederi tranzitorii. O sa purtam o discutie si din acest punct de vedere. Pentru cei care au depus ne vom raporta la acea declaratie, raportandu-ne la regimul fiscal cel mai favorabil. Vom introduce posibilitatea regularizarii acestei declaratii si de a face completari in interiorul ei. Se nasc extrem de multe situatii particulare. Va trebui sa alegem varianta cea mai usoara pentru contribuabil", a mai spuys marti, ministrul Misa.

Scenariul 2: Se va renunta la D600 (putin probabil)

In acest caz, se cheama ca cei care au depus D600 s-au dovedit a fi buni contribuabili si atat. Ei vor trebui sa se multumeasca cu faptul ca si-au batut degeaba capul sa inteleaga de ce era nevoie sa largeasca aplicabilitatea D600 si au consumat timp si energie pentru a depune Declaratia. Partea buna e nu vor mai avea bataie de cap.

In aceasta situatie, banii pot fi ramane la Stat ("acoperind" alte datorii datorate), urmand ca la final de an sa se faca regularizarea. ANAF va trebui sa comunice consistent pe acest subiect

Scenariul 3. Mecanismul D600 va fi "imbunatatit"

In acest caz, ANAF va trebui sa iasa din timp la rampa si sa explice ce anume are in vedere, pentru ca orice contribuabil (jumatate din Romania traieste in mediul rural, totusi) sa inteleaga ce anume are de platit, de ce trebuie sa plateasca si unde se duc banii pe care ii da. E laudabila intentia ministrului Misa de a lua in calcul si posibilitatea de a face plata pe baza Codului Numeric Personal, dar vrem sa vedem mai mult decat simple intentii.

De asemenea, in cazul in care contribuabilul inceteaza pe parcursul anului 2018 un contract in urma caruia in 2017 obtinea venituri suplimentare, ar trebui sa fie suficient ca acel contribuabil sa notifice organul fiscal cu privire la incetarea activitatii care i-a adus acel venit.

"Din acel moment nu mai are obligativitate. Anunta ca si-a incetat activitatea pe care o desfasura pana la acea data si la urmatoarele termene (pentru ca suma trebuie platita in patru rate - n. r.) nu mai are obligatia de plata. Exista aceasta posibilitate de a nu plati, daca nu mai realizeaza venituri. Este un alt aspect pe care am putea sa il luam in calcul, cel legat de regularizarea contributiilor pe care eu decid sa le declar pentru ca estimez ca voi avea un venit de 100.000 de lei (de exemplu - n. r.). Eu constat ca se va realiza in proportie de 70.000 de lei. Atunci trebuie sa am posibilitatea ca pentru sumele pe care le-am achitat pe parcursului anului sa se faca regularizarea si sa primesc aceste sume. Acest lucru il avem in calcul si vom face aceasta mentiune expres", a spus marti ministrul Ionut Misa.

Chiar daca prelungim termenul de depunere al declaratiei- daca va mai fi vreo depunere- important e ca oamenii sa nu-si piarda calitatea de asigurat, a mai spus Misa, lasand sa se intrevada si scenariul posibil al renuntarii definitive la D600, pentru ca toate informatiile din aceasta declaratie exista deja la nivelul ANAF, scrie Hotnews.