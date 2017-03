Economie

Autostrada Turda – Aiud va fi funcţională în acest an

de Ziua de Cluj, 29 martie 2017, 14:16

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va da în folosinţă 90 km de şosea rapidă în 2017, o ţintă asumată realizabilă, susţine directorul Ştefan Ioniţă. Printre aceştia se numără 29 km de pe magistrala A10.

„Vorbim de intrarea în Bucureşti, cei 3 km, Autostrada Lugoj - Deva, loturile 3 şi 4, Autostrada Sebeş- Turda, loturile 3 şi 4. Acestea se vor finaliza în 2017 şi vom putea circula pe ele. Am iniţiat discuţii din primele zile cu proiectanţii, am evaluat documentaţiile tehnice elaborate pentru proiectele CNAIR.



Centura Sud Bucureşti vrem să o promovăm pentru a fi finanţată din Fondul de Coeziune. Mi-am asumat pentru acest sector ca în luna mai să fie documentaţia publicată în SEAP. La pasajul Domneşti, în 2-3 săptămâni se va semna contractul pentru construirea acestuia“, a explicat Ioniţă, la conferinţa Capital „Transporturi şi infrastructură 2017”. De asemenea, vor fi daţi în folosinţă 45 km de variante de ocolire, iar 275 km de drumuri naţionale vor fi reparaţi.



Finalizarea Autostrăzii Sebeş - Turda trebuie să se facă în 2017. Iniţial, toate loturile de la A10 au avut ca termen de finalizare sfârşitul lui 2016, dar s-au produs întârzieri din cauza lipsei avizelor obligatorii pentru construire. De-abia anul acesta au fost acordate autorizaţiile.



România are deschiși circulației 753 km de autostradă, iar în execuție sunt 213 km, potrivit calendarului de construire a infrastructurii rutiere. Pentru construirea de drumuri expres şi de autostrăzi, guvernul a prevăzut 11 miliarde de euro până în 2022. Bugetul pentru drumuri expres, variante ocolitoare şi autostrăzi a fost de 550 milioane de euro în 2016, pentru 2017 se preconizează 588 de milioane, iar pentru 2018, 730 de milioane.



Autostrada Sebeș - Turda



Lot 1 - 17,0 km, de la intrarea pe autostradă în Sebeş până la Pârâul Iovului

Constructori: Impresa Pizzarotti - Pomponio

Cost: 541 mil. lei, fără TVA



Lot 2 - 24,3 km, de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud

Constructori: Aktor - Euroconstruct Trading

Cost: 549 mil. lei, fără TVA.



Lot 3 - 12,5 km, de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea

Constructori: Tirrena Scavi - Societa Italiana per Condotte d'Acqua

Cost: 420 mil. lei, fără TVA



Lot 4 - 16,3 km, de la nodul Decea până în Turda

Constructori: Porr Construct - Porr Bau

Cost: 470 mil. lei, fără TVA