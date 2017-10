Economie

Autostrăzi pe foaie: 10.000 de km promişi în ultimii 25 de ani

de mediafax, 24 octombrie 2017, 14:43

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marţi, că în anul 2018 vor fi daţi în folosinţă cel puţin 150 de kilometri de autostradă, dar şi că nu va mai fi permis ca firmele să obţină contracte mai multe decât „pot să ducă”.

Ministrul Transporturilor a efectuat, marţi, o vizită de lucru pe lotul 4 al autostrăzii Lugoj - Deva, fiind însoţit de secretarul de stat Mircea Biban şi de şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ştefan Ioniţă. Felix Stroe a declarat că Ministerul Transporturilor „a revenit la organizarea tradiţională", pe domenii mari de activitate.

„La această primă vizită de lucru sunt lângă mine secretarul de stat Mircea Biban, cel care de ieri (n.r. luni) răspunde de domeniul rutier al activităţii Ministerulul de Transporturi, şi de directorul general al CNAIR, Ştefan Ioniţă. Ministerul Transporturilor a revenit la organizarea tradiţională, pe domenii mari de activitate, şi secretarii de stat au primit atribuţii clare, ferme pe domenii de activitate: naval, aerian, feroviar, rutier. Domnul Biban va fi prezent direct sau prin subordonaţii lui în toate şantierele şi va răspunde de progresul fizic al acestor lucrări. E o implicare a tuturor factorilor de decizie, de sus până jos, astfel încât să putem să intensificăm puternic ritmul de lucru şi să facem autostrăzi în România", a afirmat ministrul Transporturilor.

Felix Stroe a precizat că va merge în vizite de lucru pe autostrăzile din România cel puţin o dată pe lună, dar şi că estimează că, în anul 2018, vor fi daţi în folosinţă cel puţin 150 de kilometri de autostradă.

„Exigenţa nu a fost mereu maximă. Nivelul de toleranţă va fi zero, pentru că aceste lucrări nu au suferit din cauza lipsei de finanţare. Au fost bani din fonduri UE, toate plăţile s-au făcut la timp. Urmărirea, monitorizarea, îndrumarea a fost defectuoasă. Din acest moment, domnul director general al CNAIR, împreună cu secretarul de stat Biban vor face analize săptămânale pe fiecare lot de autostradă. În ceea ce mă priveşte, cel puţin o dată pe lună o să ne întâlnim pe autostrăzile patriei. Nu sunt nici pesimist, nici optimist, sunt realist şi realitatea este că fiind banii, ne lipseşte organizarea. De aceea, trebuie să umblăm la organizare. Deci, la anul, păcat că în acest an am pierdut timpul, pentru că majoritatea problemelor birocratice s-au rezolvat, nu am folosit timpul eficient, dar în ceea ce priveşte anul 2018 va fi un an de boom. Vă spun în mod realist, nu optimist, nici nu ne gândim în anul 2018 să nu dăm în folosinţă 150 de kilometri de autostradă, cel puţin. Acesta este scopul principal al Ministerului de Transporturi pentru anul 2018", a declarat ministrul Transporturilor.

Potrivit lui Felix Stroe, pentru ca cei 150 de kilometri de autostradă să fie daţi în folosinţă anul viitor, la Ministerul Transporturilor s-a schimbat programul de muncă, astfel că se lucrează şi sâmbăta şi duminica.

„Vom fi pe toate autostrăzile în lucru. Am spus că vom da în folosinţă cel puţin 150 de kilometri de autostradă, dar pentru asta voi acţiona zi şi noapte pentru acest deziderat. La Ministerul de Transporturi s-a schimbat programul de muncă, de câteva zile. Începe la ora 07.30 şi se termină noaptea târziu, se foloseşte şi sâmbăta şi duminica, dar nu în birou, oamenii vor merge pe autostrăzi, căi ferate, la metrou. Acolo ne veţi întâlni", a precizat ministrul Transporturilor.

De asemenea, Felix Stroe a mai afirmat că nu li se va mai permite anumitor firme să obţină contracte mai multe dacă nu pot să le ducă la bun sfârşit.

„Nu se poate să te abonezi... Au câştigat corect, legal, dar fără să-şi evalueze corect forţele, s-au repezit să liciteze şi cu preţuri mai mici, nerealiste şi sunt depăşiţi ca forţă, organizare, utilaje, capacitate managerială de a urmări lucrările, ceea ce nu vom mai permite. O companie care nu a demonstrat că are capacitate de organizare şi managerială de a urmări lucrările, că are număr de utilaje necesare nu vom mai permite să obţină contracte mai multe decât poate să ducă. Vom face o listă cu aceste companii. Din păcate, legea nu e întru totul favorabilă lansării acestui concept, dar vom încerca să-l implementăm", a conchis ministrul Transporturilor.

În ultimii 25 de ani, miniştrii Transporturilor s-au lăudat cu construcţia a cel puţin 10.000 km de autostrăzi. La momentul actual, avem mai puţin de 750 km

România are în prezent mai puţin de 750 de kilometri de autostrăzi, dar dacă s-ar fi împlinit promisiunile politicienilor din ultimii 25 de ani infrastructura de mare viteză ar fi avut cel puţin 10.000 de kilometri, reiese din declaraţiile politice din perioada postdecembristă.

În topul promisiunilor referitoare la autostrăzi, primul este Relu Fenechiu (ministru al Transporturilor în perioada decembrie 2012 - iulie 2013), cu ai săi 4.000 de kilometri. Relu Fenechiu este urmat de Dan Şova (ministru în perioada martie-iunie 2014), cu 2.020 de kilometri, şi de o serie de alţi miniştri şi oficiali care au oscilat în jurul cifrei de 1.000 de kilometri.

Estimările oficiale privind construcţia de autostrăzi au început cu „indicaţiile preţioase" lansate, la vremea lui, de Nicolae Ceauşescu, în „lumina" cărora IPTANA (Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene) a realizat un studiu pentru 3.600 de kilometri. Aceştia urmau să fie construiţi în trei etape: I cu 20 de kilometri (până în anul 2006), apoi II cu 636 de kilometri (anii 2006-2015) şi III cu 2.600 de kilometri (după anul 2015).

Primul care s-a remarcat, în perioada postdecembristă cu o declaraţie memorabilă pe tema infrastructurii a fost Traian Băsescu (ministrul Transporturilor în perioada aprilie 1991 - noiembrie 1992), care a spus că „România nu are nevoie de autostrăzi". Apoi, ca preşedinte al României, a declarat - în martie 2009 - „vă garantez că peste doi ani România va avea 700 de kilometri de autostradă", recomandând Guvernului să construiască respectivele şosele „din fonduri europene, nu prin parteneriat public-privat".