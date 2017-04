Economie

Avantajul Brexit-ului: Marile companii şi-ar putea îndrepta atenţia spre Europa Centrală şi de Est

de mediafax, 12 aprilie 2017, 13:33

În Europa, fluxul talentelor îşi schimbă direcţia dinspre Londra spre Est. Numărul poziţiilor din domeniile serviciilor financiare, juridic, de cercetare şi design din centrele de servicii de business din Europa Centrală şi de Est (ECE) se va tripla, în perioada 2015-2025.

Când BlackRock, cel mai mare administrator de active al lumii, a anunţat că deschide un nou birou în Budapesta în acest an, cu 500 de posturi, a fost inundat de cereri din Londra. Numărul celor interesaţi să părăsească centrul financiar al Europei pentru Ungaria a reprezentat o treime din cereri.

În condiţiile în care Londra se pregăteşte pentru un exod al talentelor post-Brexit, Europa Centrală şi de Est se pregăteşte pentru un influx. După ani întregi în care cei mai talentaţi angajaţi s-au îndreptat în masă către vest în căutare de locuri de muncă mai bine plătite, regiunea are acum mai multe de oferit, potrivit sursei citate, care oferă exemple: printre cei care angajează în regiune se numără Goldman Sachs în Polonia sau Pfizer în Cehia.

„Visul lor este să se întoarcă acasă", spune Melanie Seymour, managing director al BlackRock în Budapesta, despre est-europenii care au plecat să muncească în Londra

În centrul boomului locurilor de muncă din regiune se află centrele de servicii de business unde companii globale, multe cu sedii în vest, îşi desfăşoară de multă vreme o mare parte din activitatea back-office. Acestea au început acum să desfăşoare activităţi mai inovatoare, atrăgând forţă de muncă cu pregătire superioară.

Angajatorii britanici cred că un sfert din cetă­ţenii din UE care lucrează pentru ei se gândesc să plece în acest an, relevă, pe de altă parte, un son­daj realizat de Chartered Institute of Personnel and Development. Nesiguranţa legată de Brexit va intensifica probabil această tendinţă, Polonia urmând să fie probabil cea mai mare beneficiară. Guvernul polonez spune că va atrage până la 30.000 de poziţii britanice în acest an. În domeniul serviciilor financiare, Goldman Sachs intenţionează să-şi înjumătăţească stafful din Londra la 3.000 de poziţii şi îşi va extinde personalul din Varşovia la „câteva sute" de oameni în următorii trei ani, potrivit publicaţiei germane de business Handelsblatt.

JPMorgan Chase, care ar putea reloca până la 2.500 de poziţii în regiune, priveşte de asemenea către Polonia. UBS are deja un centru global în Cracovia. În Cehia, Brno are birouri pentru AT&T, în timp ce Cluj-Napoca are Hewlett Packard Enterprises.