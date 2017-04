Economie

Avem cea mai bună viteză de internet din Europa

de Ziua de Cluj, 04 aprilie 2017, 11:58

România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de conexiuni de cel puțin 100 Mbps, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

“Prin intermediul celor 19 milioane de conexiuni de internet fix și mobil în bandă largă din România, utilizatorii au generat în primele șase luni ale anului trecut un trafic de 2,7 milioane TB. Deși tot mai multe persoane utilizează mobilul sau tableta pentru internet, traficul pe aceste echipamente reprezintă doar 3% din total.



Este de așteptat ca România să urmeze trendul previzionat la nivel european, și anume traficul de date mobile să crească vertiginos (de opt ori până în 2020), iar acesta să se realizeze cu precădere pe smartphone-uri și tablete, în detrimentul laptopurilor”, a declarat Eduard Lovin, director executiv reglementare al ANCOM.



Conexiunile mobile de bandă largă de pe care s-a realizat trafic în prima jumătate a anului trecut au crescut cu 15%, până la 14,8 milioane, iar cele fixe, de 5%, până la 4,3 milioane, comparativ cu perioada similară a anului precedent.



Conectarea la internet fix în bandă largă se face la rate de viteze de transfer mari și foarte mari în România, folosind o infrastructură performantă ce permite ca 56% dintre conexiunile fixe să atingă viteze de cel puțin 100 Mbps, 31% 10-100 Mbps, doar 13% fiind conexiuni care permit viteze sub 10 Mbps.



Conexiunile active de servicii 4G își continuă expansiunea, ajungând la 3,7 milioane la mijlocul anului 2016 (față de 1,4 milioane la jumătatea lui 2015), mai mult de un sfert din totalul conexiunilor de internet mobil în bandă largă.



Prin conexiunile fixe, utilizatorii români au generat în primul semestru al anului trecut un trafic total de download și de upload de 2,6 milioane TB, cu un consum mediu lunar per utilizator de 101 GB, în timp ce prin intermediul echipamentelor mobile au efectuat un trafic de 0,07 milioane TB, traficul mediu per conexiune mobilă aproape dublându-se față de primul semestru din 2015.



ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.