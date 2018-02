Economie

Avertismentul oamenilor de afaceri: “Să ne așteptăm la un exod al IT-iștilor din Cluj și București”

de Calin Poenaru, 14 februarie 2018, 12:25

Marile centre ale industriei informatice din România, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizează Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR). Aceasta susține sprijinirea fiscală a specialiștilor din domeniul IT și a cercetătorilor români.

Informaticienii de la Endava generează afaceri anuale de 100 de milioane de euro la Cluj

AOAR și-a exprimat susținerea fermă pentru sprijinirea fiscală a specialiștilor din IT și a cercetătorilor români: “Inițiată în 2005 și susținută constant de AOAR, măsura neimpozitării veniturilor specialiștilor din IT a produs rezultate notabile doar în ultimii ani”. Sectorul IT înregistrează în jur de 100.000 de specialiști calificați în diverse funcții, de la proiectanți de sisteme informatice la proiectanți de sisteme web și multimedia.

Conducerea organizației și-a exprimat îngrijorarea cu privire la distribuția teritorială a specialiștilor IT, situație care reprezintă o piedică obiectivă și gravă în procesul firesc de tranziție către economia digitală și informatizarea serviciilor publice, în special Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Fiscul, o instituție neinformatizată

“Informatizarea ANAF a devenit o cerință absolută, fiind printre singurele alternative viabile care ar genera creșteri bugetare. AOAR solicită guvernului să acorde o prioritate maximă informatizării serviciilor, sprijinind astfel activitatea mediului de afaceri și a administrației publice. Primele 10 județe dispun de mii până la zeci de mii (București, Cluj) de specialiști IT, în timp ce ultimele 10 județe înregistrează între 30-100 contracte de muncă în acest domeniu”.

AOAR susține necesitatea continuării stimulării fiscale a salariaților din IT, aceștia fiind cei mai afectați în 2017 din punct de vedere salarial, prin eliminarea plafonării bazei de impozitare pentru plata contribuției la asigurările sociale. Măsurile susținute constant de AOAR au contribuit la o stabilizare a personalului din domeniul IT, limitând semnificativ plecările temporare sau definitive din țară.

“Specialiștii IT pot fi implicați în proiecte la nivel internațional, prin accesarea și colaborarea pe diverse platforme, fără a fi neapărat angajați. Sectorul IT este de maximă importanță pentru România cunoașterii, având o contribuție în creștere la realizarea produsului intern brut.

Solicităm eliminarea discriminării informaticienilor debutanți, inovativi, care nu se pot angaja imediat, întrucât societatea trebuie să aibă minimum 10 salariați pentru a beneficia de sprijinul de stat prin subvenționarea a 45% din masa salarială. Atragem atenția asupra riscurilor majore care pot fi generate de un exod al specialiștilor IT, nemulțumiți de condițiile de muncă oferite în România”, afirmă AOAR.

Clujul are 20.000 de IT-iști

Companiile locale de profil rulează anual 600 de milioane de euro, cele mari afaceri avându-le Endava, Softvision, NTT DATA România, Betfair și Iquest, conform Studiului pieței de IT din Cluj. Cercetarea inițiată de clusterul ARIES Transilvania relevă că în România era active 21.000 de companii de IT în 2016.

Clujul deținea 10% dintre acestea, ponderea fiind deținută de București (40%). La nivel național existau 101.000 de angajați în aceste companii. Capitala avea 51.032 de salariați, iar Clujul, 14.036. Cu persoanele fizice autorizate, numărul specialiștilor din județ se apropie de 20.000. 1 din 8 angajați clujeni lucrează în IT, inclusiv persoanele fizice autorizate.

“Statutul de oraș al inovării al Clujului devine posibil dacă toți își dau mâna, autoritățile, mediul privat, cel universitar. Dacă nu ne racordăm la piața de valoare adăugată există pericolul de a asista la delocalizarea unor firme din oraș. Pe de altă parte nici nu vrem să închidem orașul pentru alții doar pentru că se dezvoltă”, a declarat primarul Clujului, Emil Boc.