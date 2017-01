Economie

Avioane turistice programate spre patru destinaţii de la Cluj

de Ziua de Cluj, 18 ianuarie 2017, 12:26

Spania, Grecia, Franţa şi Cipru sunt destinaţiile vizate în acest an de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, alături de aerogările din Timişoara şi Iaşi, a precizat Alin Burcea, director general al agenţiei Paralela 45 şi preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism.

Publicitate

„Am introdus anul acesta destinații ca Gran Canaria, Ischia și Kos, păstrăm Algarve, Split, Cipru de Nord, lansate anul trecut. Pentru litoralul românesc estimăm o creștere a numărului de turiști față de 2016, datorită lărgirii plajelor, care le oferă mai multe posibilități de agrement la mare, dar și pachetelor extrem de variate pe care le punem la dispoziţia lor”, a precizat şeful agenţiei



Spania, Portugalia, Grecia și Bulgaria sunt destinațiile ce înregistrează o creştere de peste 18% în primele trei luni de înscrieri timpurii, comparativ cu perioada similară din 2016. Românii preferă destinațiile premium și hotelurile de 4-5*, cu servicii de masă complete sau all inclusive. Tariful mediu pentru o rezervare realizată în perioada de Early Booking a fost de 900 de euro.



Operatorul a programat pentru sezonul estival 47 de plecări săptămânale din Cluj, București, Timișoara, Iași, către 28 de destinații charter și curse de linie. Agenţia a înregistrat afaceri de 44 de milioane de euro în 2016, în creștere cu 6% față de 2015 și estimează pentru 2017 o majorare de 10-12%, prin diversificarea destinațiilor din vestul Europei, în condițiile situației din Turcia.



În 2017, aceasta își va extinde rețeaua proprie la Zalău, Focșani, Botoșani, Bistrița, Brașov. Investițiile pentru vânzările pe internet sunt estimate să ajungă la 1 million de euro în acest an. Agenţia are 40 de unităţi directe şi în franciză. Principalii săi concurenţi pe piaţa românească sunt Touring Europabus, Christian Tour, Paravion Tour, Happy Tour, Eximtur Cluj.