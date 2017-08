Economie

Banca Transilvania are de recuperat 111 milioane de la Romcab

de Ziua de Cluj, 18 august 2017, 13:46

Comitetul creditorilor producătorului de cabluri Romcab a amânat selecţia unui evaluator, urmând ca administratorul judiciar RTZ & Partners SPRL să solicite oferte suplimentare de evaluare a bunurilor aflate în patrimoniul companiei.

Din comitetul creditorilor fac parte Banca Transilvania Cluj (preşedinte), Piraeus Bank România, Elbi Electric & Lighting, MFC Commodities şi Sadalbari. Tribunalul Mureş a aprobat, pe 20 februarie, intrarea în insolvenţă a producătorului de cabluri, la cerere, în condiţiile în care societatea a raportat o pierdere de 39 de milioane de euro, în 2016, deşi înregistrase un profit de 9 milioane în primele nouă luni.



Diferenţa de raportări a venit pe fondul unei deprecieri masive a stocurilor, justificată prin erori contabile de managementul companiei, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind existenţa în realitate a stocurilor raportate anterior de companie, conform Bursa. Creditorii au avut patru oferte pentru evaluarea bunurilor, preţurile variind între 10.000 şi 35.000 de euro.



CS Invest Consulting Cluj-Napoca a solicitat un onorariu de 19.000 euro, plus taxa pe valoarea adăugată, termenul de predare fiind de 40 de zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor necesare evaluării. Darian DRS Cluj-Napoca a solicitat 17.000 euro, plus TVA, cu termen de finalizare de 25 de zile lucrătoare.



În iulie, Tribunalul Mureş a decis să respingă contestaţiile formulate de mai mulţi creditori împotriva deciziei adunării creditorilor din data de 2 mai, în care fusese numit comitetul creditorilor. EximBank este cel mai mare creditor, având de recuperat 210 milioane de lei, în nume propriu şi în contul statului, potrivit tabelului preliminar al creditorilor. Tabelul cuprinde datorii de 1 miliard de lei.



BT are de recuperat 111 milioane de lei, iar CEC Bank, 34,6 milioane de lei. Sadalbari vrea să recupereze de la producătorul de cabluri 101 milioane de lei, din care 88,54 milioane de lei reprezintă o creanţă înscrisă sub condiţie suspensivă. Romcab este controlată de Sadalbari, în acţionariatul căreia au avut loc schimbări în acest an. Sadalbari nu mai este controlată de Zoltan Prosszer, preşedintele Romcab şi administratorul special al acesteia.



Romcab este o companie producătoare de cabluri, conductori electrici, cordoane de alimentare şi cablaje electrice constituită prin divizarea parţială a Electromureş, preluând o parte din patrimoniul acesteia, în 1996. A fost listată la Bursa de Valori Bucureşti în 1995, reuşind să atragă în structura acţionariatului fondul de Morgan Stanley & Co International, ce deţinea 19% din capitalul social. Ulterior, acesta şi-a vândut participaţia.



Au de luat bani şi de la Polisano



În altă insolvenţă de amploare, cea a societăţii de distribuţie a medicamentelor Polisano Sibiu, administratorul judiciar BDO Business Restructuring preciza că suma datorată creditorilor se ridică la 503 milioane de lei. BT avea de recuperat 9,9 milioane de lei, Terapia Cluj 3,7 milioane, Ever Neuro Pharma 1,4 milioane, Egis Rompharma 121.328 lei, Mercator Medical 119.513 lei, MOL România 53.698. Polisano era una dintre principalele companii private din România în domeniul medical şi a ajuns la vârful activităţii sale la afaceri de 300 de milioane de euro.