Blitz, Agenția Anului 2016 în Cluj!

de Ziua de Cluj, 28 martie 2017, 14:37

La București a avut loc Gala Profesioniștilor în Imobiliare susținută de CPI, unicul eveniment desfășurat la nivel național, în care sunt premiate rezultatele agențiilor imobiliare din toată țara. În cadrul evenimentului, Blitz a primit două premii: ,,Agenția Anului” și premiul special pentru Blitz VIP ,,Cel mai creativ concept de marketing”.

Așa cum am fost obișnuiți, Clubul Profesioniștilor în Imobiliare și imobiliare.ro au organizat un adevărat ,,Oscar al industriei" unde au fost prezenți jucătorii activi din piața de real estate, sute de agenți și agenții imobiliare importante din România, toți guvernați de sloganul evenimentului: ,,The power of You - The power of ALL".



Blitz - Agenția Anului în 2016!



După ce anul trecut Blitz a primit distincția pentru ,,Cea mai mare Agenție Imobiliară din Cluj" și ,,Cel mai puternic brand", anul acesta, Blitz a primit premiul ,,Agenția Anului". Cu o creștere a numărului de angajați de peste 50% față de anul anterior și o cifră de afaceri de peste 1,2 milioane de euro în 2016, Blitz este considerată agenția imobiliară numărul 1 din Cluj.



"Ne onorează să fim nominalizați și să și câștigăm al doilea an consecutiv cel mai important premiu acordat de către Clubul Profesioniștilor în Imobiliare. Nu este ușor să fii ,,Agenția Anului" , puțini știu că în spatele acestei titulaturi stau peste 70 de persoane implicate, mii de ore de muncă, departamente atent dezvoltate care leagă imaginea de ansamblu a companiei, aceea de agenție full-services, orientată către client. Vreau să mulțumesc în primul rând individual fiecărui coleg și întregului colectiv Blitz, care nu se abate de la valorile companiei și standardele autoimpuse. Dedic acest premiu tututor clienților, colaboratorilor și partenerilor care au știut să aprecieze eforturile susținute pe care le-am făcut pentru a crea ceea ce astăzi înseamnă brandul Blitz" declară Cătălin Priscorniță, CEO-ul companiei.

Blitz VIP - "Cel mai creativ concept de marketing"



Comunitatea imobiliară din România și Clubul Profesioniștilor în Imobiliare au fost impresionați de originalitatea, impactul și neconvenționalul proiectului Blitz VIP și au ținut să acorde acestuia un premiu special ,,Cel mai creativ concept de marketing".



"Blitz VIP este un proiect inovativ, unic pe piața de real estate din România. Acesta este materializat printr-un card care oferă accesul într-o comunitate exclusivistă în care sunt peste 300 de parteneri comerciali, branduri cunoscute la nivel local, național sau internațional, din peste 40 de domenii de activitate. Acesta a luat naștere din dorința de a oferi mai mult clienților noștri și de a-i recompensa pentru alegerea făcută. În cadrul sistemului de fidelizare creat între Blitz și client, cuantumul reducerilor depășește cu mult valoarea comisionului de intermediere achitat." declară Cătălin Priscorniță, CEO-ul companiei.



Evenimentul organizat de imobiliare.ro, cel mai mare portal de imobiliare din România și de Clubul Profesioniștilor în Imobiliare, s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a cuprins sesiuni de training-uri și workshop-uri susținute de speakeri și traineri de anvergură. Teme cu adevărat interesante pentru piața imobiliară, dezbateri cu efect și rezonanță pentru întreaga breaslă, au ghidat evenimentul.