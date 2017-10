Economie

BRANDUL de ţară al României: Cine este pe primul loc în TOP Brand Finance

de mediafax, 11 octombrie 2017, 08:21

Forţa brandului România a scăzut cu 5%, respectiv de la A+ la A, ţara coborând două locuri până pe poziţia 49 în clasamentul Brand Finance 2017 – chiar dacă creşterea record a produsului intern brut (PIB) şi un curs favorabil de schimb USD/RON au determinat o creştere în valoare absolută a valorii brandului la 175 miliarde USD.

"Paşii înapoi în faţa corupţiei, diminuarea capacităţii de atragere şi retenţie a talentelor din orice domeniu, precum şi confuzia cadrului legislativ au contribuit la scăderea forţei brandului România în ultimul an. Astfel, creşterea economică nu este convertită în potenţial de dezvoltare, iar factori cum sunt cei menţionaţi, care trag România în jos, trebuie adresaţi imediat pentru a pregăti brandul de naţiune pentru un posibil context economic mai puţin generos", a explicat Mihai Bogdan, Managing Director, Brand Finance România.

Efectul Trump asupra brandului SUA

Cu o valoare de 21.100 miliarde US$, USA rămâne cel mai valoros brand de naţiune al lumii, dar creşterea de numai 2% ameninţă dominaţia sa pe termen lung.

Stagnarea valorii brandului USA poate fi atribuită unor încercări macroeconomice, cum ar fi pensionarea generaţiei "baby boomers", care a contribuit la o creştere mai scăzută a PIB-ului decât în precedentele reveniri din criză.

Pe de altă parte, percepţia asupra preşedinţiei Donald Trump nu ajută nici ea Brand America. Administraţia Trump este văzută ca impredictibilă, şi chiar dacă promisiunile de facilităţi fiscale pot creşte investiţiile străine pe termen scurt, dificultăţile de implementare legislativă vor face să dispară încrederea investitorilor.

Imaginea Americii în lume este de asemenea diminuată. Politica militară în orientul Mijlociu şi Asia, închiderea graniţelor pentru imigranţi şi refugiaţi, şi retragerea din angajamentele privind contracararea schimbărilor climatice au fost de natură să submineze profilul de lider global al Statelor Unite. Recuperarea acestei influenţe în viitorul imediat este improbabilă.

Creşterea brandului China, impresionantă

Conform studiului Brand Finance Nation Brands, China este brandul de naţiune cu cea mai rapidă creştere în 2017 în cifre absolute, cu o creştere de 3.100 miliarde USD faţă de anul precedent. Această creştere anuală este egală cu valoarea totală a brandului UK, ceea ce ilustrează magnitudinea avansului Chinei.

În termeni relativi, valoarea brandului China a crescut cu 44% în ultimul an, cu un ritm de 20 de ori mai rapid decât brandul USA - care încă valorează dublu, dar o creştere susţinută a Chinei ar putea să micşoreze semnificativ diferenţa. Politica iniţiată de preşedintele Xi Jinping, conform căreia China nu mai trebuie să fie locul unde se produc componente ieftine pentru produsele Occidentale, ci să-şi construiască propriile branduri globale, dă roade, astfel că în 2017, 50 de branduri chinezeşti figurează în top 500 cele mai valoroase branduri globale, după ce în 2008 erau numai 8.

Într-un cerc virtuos, brandurile chinezeşti şi imaginea transformată a Chinei ca o putere emergentă globală se susţin reciproc şi cresc atractivitatea ţării pentru investitori şi turişti.

Schimb de locuri între Est şi Vest

Dinamica brandurilor de naţiune ale SUA şi China este oglindită într-un trend mai larg de stagnare a Occidentului şi de avans al Asiei. Branduri de naţiune europene solide precum Germania, Olanda, Belgia, Elveţia, Suedia, Austria, au înregistrat fie scăderi fie creşteri neglijabile, pe când naţiunile asiatice cresc cu rate record.

De exemplu, Vietnam, Filipine, Tailanda şi Coreea de Sud au adăugat fiecare între 37% şi 43% la valoarea brandului lor de naţiune.

Revenirea sudului Europei

Spre deosebire de vecinii de la nord, ţările din sudul Europei au înregistrat creşteri solide ale valorilor de brand în ultimul an. După ce în timpul crizei Eurozone au fost numite peiorativ ‘PIGS' - Portugalia (creştere 22%), Italia (creştere 34%), Grecia (creştere 41%) şi Spania (creştere 46%) au avansat pe calea reformelor şi au recâştigat încrederea analiştilor şi investitorilor. A transforma acest nou nivel de încredere într-un avantaj competitiv pe termen lung este principala provocare pentru guvernele acestor ţări - cu o menţiune aparte pentru Spania, care traversează o situaţie politică dificilă ca urmare a referendumului privind independenţa Catalaniei.

Brexit înseamnă...

Marea Britanie s-a plasat într-o ligă propie din cauza procesului de Brexit. Era de aşteptat ca impactul Brexit asupra brandului de naţiune să fie negativ, dar viitorul depinde de abilitatea guvernului britanic de a negocia un ‘divorţ' de Uniunea Europeană care să nu afecteze interesele economice ale ţării. Valoarea brandului de naţiune UK este de urmărit în anii următori, pe măsură ce primele efecte economice ale Brexit, pozitive sau negative, vor începe să se manifeste.

Islanda: "Money is Coming"

Islanda este brandul de naţiune cu cea mai mare creştere, cu valoare mai mare cu 83% în 2017, şi cu perspective de creştere în viitorul apropiat. Industria turismului este înfloritoare şi şi-a mărit contribuţia la PIB în raport cu tradiţionalul sector piscicol. Mulţumită celebrului serial "Urzeala tronurilor", care a filmat majoritatea scenelor de iarnă în Islanda, ţara a înregistrat un număr record de 1,8 milioane turişti în 2017, o creştere de 40% faţă de 2015.

Viitorul arată bine pentru Singapore

Singapore nu numai că şi-a menţinut poziţia de cel mai puternic brand de naţiune în acest an, dar cu un scor al forţei brandului - Brand Strength Index (BSI) - de 92,9, este singurul brand de naţiune care scorează peste 90. Reputaţia Singapore de investitor în proprii cetăţeni a crescut în mod particular factorul ‘People and Skills' care este parte a calculelor BSI.