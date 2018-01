Economie

Brokerii de asigurări avertizează: Lumea intră într-o perioadă critică a riscurilor în creştere

de mediafax, 22 ianuarie 2018, 08:27

Caracterul structural si interdependenţa riscurilor reprezintă o ameninţare la adresa sistemelor pe care se fundamentează societatea, economia şi relaţiile internaţionale, potrivit studiului „The Global Risk Report 2018”, dat publicităţii la sfârşitul săptămânii trecute.

Potrivit raportului, perspectivele economice pozitive le oferă liderilor oportunitatea de a aborda fragilitatea sistemică ce afectează societăţile, economiile, relaţiile internaţionale şi mediul. „Pentru al doilea an consecutiv, riscurile de mediu domină Studiul Global de Percepţie a Riscului. Ca proiecţie pentru anul în curs, 59% dintre respondenţi au menţionat riscurile de mediu în creştere", se arată într-un comunicat al companiei Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare.

„Perspectiva unei creşteri economice în 2018 reprezintă o oportunitate pentru a aborda semnele slăbiciunilor grave în multe dintre sistemele globale complexe cum sunt: societăţile, economiile, relaţiile internaţionale şi mediul. Acesta este mesajul transmis de The Global Risk Report 2018, publicat de World Economic Forum", notează Marsh.

Raportul sintetizează perspectivele experţilor şi factorilor de decizie globali asupra celor mai importante riscuri cu care se confruntă lumea şi este publicat anual, în luna ianuarie. Publicaţia atrage atenţia asupra domeniilor în care evoluţia globală conduce la situaţii-limită, de la scădere sau chiar extincţie în ceea ce priveşte unele paliere ale bio-diversităţii, până la preocupările în creştere cu privire la posibilitatea apariţiei unor noi conflicte armate.



Studiul cu privire la percepţia globală asupra riscurilor indică faptul că experţii se pregătesc pentru încă un an cu riscuri în creştere. „Dintre cei aproape 1.000 de respondenţi care au răspuns cu privire la proiecţia evoluţiei riscurilor în anul 2018, 59% au indicat o creştere a expunerii la riscuri în timp ce doar 7% au arătat că se aşteaptă la o diminuare a riscurilor pe parcursul acestui an", menţionează sursa citată.

Deteriorarea contextului geopolitic reprezintă principala cauză a evaluărilor pesimiste referitor la perspectiva anului în curs. 93% din respondenţi afirmă că se aşteaptă la o intensificare a confruntărilor politice sau economice, în timp ce 80% anticipează o sporire a riscurilor asociate unui război între marile puteri.

Ca şi în anul 2017, riscurile de mediu rămân în topul preocupărilor specialiştilor. Dintre cele 30 de tipuri de risc la nivel global, specialiştii au evaluat ca ridicate, atât ca probabilitate, cât şi ca impact, toate cele 5 riscuri legate de mediu - fenomene meteo extreme, pierderi ale bio-diversităţii şi prăbuşirea ecosistemelor, dezastre naturale majore, dezastre ecologice produse de activitatea umană sau eşecul măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice. Fenomenele meteo extreme sunt considerate ca fiind riscul cu cel mai mare impact şi probabilitate.

„Perspectivele economice pozitive reprezintă o oportunitate pe care nu ne putem permite să o ratăm. Avem posibilitatea să abordăm cauzele care au condus la slăbirea instituţiilor, societăţilor şi mediului global. Trebuie să evaluăm cu seriozitate riscul unei căderi a sistemelor la nivel global. Împreună, dispunem de toate resursele tehnologice şi ştiinţifice pentru a preveni acest lucru. Mai presus de toate, adevărata provocare este de a găsi voinţa şi impulsul de a coopera pentru un viitor mai bun", afirmă Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum.

Potrivit studiului cu privire la percepţia globală asupra riscurilor, ameninţările cibernetice devin tot mai serioase iar atacurile cibernetice la scară largă se poziţionează pe locul 3 din perspectiva probabilităţii de a se produce. În acelaşi timp, creşterea dependenţei de domeniul cibernetic se poziţionează pe a doua poziţie ca importanţă, din perspectiva modificării contextului riscurilor pentru următorii 10 ani.

John Drzik, preşedinte al Global Risk and Digital, Marsh, afirmă: „Contextul geopolitic contribuie la creşterea amplorii şi la sofisticarea atacurilor cibernetice. În acelaşi timp, expunerea la riscurile cibernetice creşte pe măsură ce dependenţa de tehnologie a companiilor se accentuează. În timp ce managementul riscurilor cibernetice se îmbunătăţeşte, companiile şi guvernele trebuie să investească mult mai mult în capacităţile de contracarare a riscurilor cibernetice dacă îşi propun să diminueze decalajul de protecţie dintre pierderile economice şi pierderile asigurate pe care le vedem pentru catastrophe natural".

Riscurile economice sunt mai puţin vizibile în acest an, aspect care îi face pe unii experţi să se teamă că îmbunătăţirea ratelor de creştere globală a PIB ar putea conduce la toleranţă faţă de riscurile structurale persistente în sistemele economice şi financiare globale. Chiar şi în aceste condiţii, inegalitatea economică se situează pe poziţia a treia în topul factorilor de risc, iar cel mai frecvent menţionat este impactul implementării progresului tehnologic asupra ocupării forţei de muncă şi asupra ratei şomajului.

De asemenea, „complexitatea şi interconectarea în creştere a sistemelor globale pot da naştere unor perturbări în cascadă şi unor efecte de prag. Degradările buruşte şi dramatice - şocuri viitoare - devin tot mai probabile", mai arată autorii studiului.

În Global Risk Report din acest an sunt prezentate 10 scenarii scurte care nu sunt predicţii ci doar ipoteze pentru a-i încuraja pe liderii mondiali să evalueze posibilele şocuri viitoare ce ar putea perturba rapid şi radical lumea:

- nevoia simultană şi în creştere de alimente de bază poate provoca o criză

- dezvoltarea inteligenţei articficiale sufocă internetul

- companiile sunt prea puţin pregătite să facă faţă războaielor comerciale în cascadă

- curente noi, populiste, ameninţă ordinea socială într-una sau mai multe democraţii mature

- nave-dronă pilotate automat prin intermediul inteligenţei artificiale duc braconajul către niveluri nesustenabile

- o nouă criză financiară copleşeşte capacitatea de răspuns a decidenţilor politici şi provoacă o perioadă de haos

- bioingineria şi medicamentele care dezvoltă capacitatea de memorare pe fondul accesului selectiv la acestea, accentuează dramatic inegalităţile sociale

- conflictele cibernetice dintre state escaladează la un nivel neprevăzut şi greu de anticipat în absenţa unor reguli pentru un război cibernetic convenţional

- pe fondul contextului geopolitic, identitatea naţională devine o sursă de tensiune în creştere în zonele graniţelor în dispută

- atacurile cibernetice, protecţionismul şi divergenţele în ceea ce priveşte reglementarea conduc la o „balcanizare" a internetului.

Alison Martin, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group, afirmă: „Fenomenele meteo extreme au fost din nou evaluate ca risc global de maximă probabilitate şi de impact. Riscurile de mediu, alături de vulnerabilitatea în creştere în faţa altor riscuri sunt ameninţări serioase. Din păcate, remarcăm o reacţie de tipul „prea-puţin-prea târziu" din partea guvernelor sau companiilor faţă de ameninţări precum schimbarea climatică. Încă nu este prea târziu să pregătim un viitor mult mai rezistent în faţa riscurilor, dar este nevoie să acţionăm rapid pentru a evita eventuala prăbuşire a sistemelor".

„The Global Risk Report 2018" este realizat de către Comitetul Consultativ al Riscurilor Globale al World Economic Forum, care beneficiază de o colaborare permanentă cu partenerii săi strategici - Marsh & McLennan şi Zurich Insurance Group - şi cu Oxford Martin School (University of Oxford), National University of Singapore şi Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania).

