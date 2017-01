Economie

Bugetul de stat pe 2017, "rediscutat" azi de liderul PSD Liviu Dragnea cu miniştrii cabinetului Grindeanu

de mediafax, 24 ianuarie 2017, 09:21

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara că marţi dimineaţă la ora 9.00 toţi miniştrii sunt chemaţi pentru a rediscuta bugetul şi a arătat că atât el, cât şi premierul Grindeanu sunt nemulţumiţi pentru că nu s-a aplicat în proiect ce s-a stabilit la plecarea în SUA.

''Şi eu, şi premierul am fost nemulţumiţi constatând că ce am stabilit la plecare din ţară nu s-a reflectat în proiectul de buget. Azi am stat la discuţii cu ministru de Finanţe. De mâine de la 9.00 fiecare ministru e chemat pentru a se rediscuta bugetul şi pentru a se discuta bugetul altor instituţii neguvernamentale'', a spus Dragnea la România Tv.

Întrebat ce este în neregulă, Dragnea a precizat: ''Nu am înţeles nici eu, nici premierul de ce a trebuie să se mărească bugetul SRI. Poate SRI nu putea să aibă o reducere aşa cum am dat eu semnalul de la Cameră de 17,8%. La Cameră putem funcţiona. De ce s-a mărit buget SRI? Nici eu, nici premierul Grindeanu nu am primit răspunsuri serioase, argumentate, urmând ca mâine să se reia discuţia''.

El a arătat că nu a înţeles nici de ce la Administraţia Prezidenţială a fost prevăzută doar o reducere de 4%.

În schimb, Dragnea a dat asigurări că bugetul MApN va fi de 2%, conform angajamentelor.