Business de Cluj. Păstrăvărie cu hrană eco și livrare la domiciliu

de mediafax, 02 aprilie 2017, 10:04

Doi antreprenori au investit 700.000 de euro într-o păstrăvărie în satul Bologa, situat la circa 70 de km de Cluj-Napoca, unde peştii primesc hrană ecologică din Danemarca, iar livrarea se face săptămânal la domiciliul clienţilor.

Directorul păstrăvăriei, Ovidiu Oltean, a declarat că păstrăvăria se întinde pe un teren în suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi şi include 15 bazine exterioare şi o staţie proprie de incubaţie, cu o capacitate de 300.000 de icre, aduse din Danemarca.

„Suntem consumatori de peşte şi, din dorinţa de a găsi o sursă bună de păstrăv, am început să punem pe picioare acest proiect împreună Vasilena Berfela în 2013 şi l-am finalizat în 2015, iar anul trecut am trecut la popularea bazinelor cu peşte. Din ianuarie 2017 am început să facem primele livrări. Păstrăvăria se află pe raza satului Bologa, comuna Poieni, pe un teren în suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi pe care care l-am cumpărat. Avem 15 bazine exterioare şi o staţie proprie de incubaţie, cu o capacitate de 300.000 de icre, aduse din Danemarca, unde se urmăreşte păstrăvul încă din stadiul de icră. Investiţia totală în păstrăvărie se ridică la 700.000 de euro, sumă care provine din fonduri proprii şi din fonduri europene”, a spus Oltean.

Potrivit acestuia, peştii de la Bologa primesc numai hrană ecologică tot din Danemarca, dar pentru a avea un gust deosebit, păstrăvul mai are nevoie de apă curgătoare proaspătă tot timpul, iar păstrăvăria este alimentată cu apă din râul Henţ, care este unul de munte, şi care are una dintre cele mai bune ape din ţară, conform probelor de laborator.

„Când păstrăvii ajung la o greutate de 250 – 300 de grame sunt scoşi la vânzare. Aceasta este greutatea optimă pentru clienţi. Producţia anuală estimată este de aproape 16 tone de peşte, păstrăv curcubeu, care este una dintre cele mai rezistente specii”, a mai spus directorul păstrăvăriei.

Peştii se vând atât la păstrăvărie, cât şi prin intermediul unui sistem de livrare direct la domiciliul clienţilor. Directorul este cel care duce păstrăvii clienţilor, săptămânal, pentru că, spune el, îl interesează interacţiunea cu consumatorii, feedback-ul acestora.

„Peştii livraţi sunt pescuiţi chiar în ziua respectivă, deci îi ducem proaspeţi, păstrăvi evisceraţi sau întregi. Avem clienţi din judeţele Cluj, Bihor şi Sălaj”, a precizat Oltean.

Ovidiu Oltean şi Vasilena Berfela au precizat că au creat în jurul păstrăvăriei şi o zonă de relaxare pentru clienţii care trec să îşi cumpere peşte direct de aici iar, pentru perioada viitoare, cei doi îşi propun construirea unui restaurant şi a unei crame.