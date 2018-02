Economie

Cartel Alfa: Nu înţelegem de ce o meserie cu risc nu ar avea un salariu mai mare ca al preşedintelui

de mediafax, 07 februarie 2018, 18:45

Sindicaliştii din cadrul Cartel Alfa susţin că o eventuală Ordonanţă privind compensarea angajaţilor part-time ar fi discriminatorie pentru angajaţii din privat. De asemenea, sindicaliştii susţin că nu este firesc ca preşedintele României să aibă cel mai mare salariu de bugetar.

„În încercarea de a justifica cu orice preţ nişte măsuri pe care realitatea le dovedeşte ca fiind prost concepute şi a căror consecinţe grave sunt din păcate resimţite acum direct de cetăţeni, ministrul muncii Olguţa Vasilescu, în stilul consacrat, transmite public informaţii distorsionate, trunchiate sau de-a dreptul false", afirmă reprezentanţii Cartel Alfa.

Potrivit sursei citate, decizia Ministerului Muncii prin care niciun salariu din sistemul bugetar nu poate fi mai mare decât cel al preşedintelui României este una nedreaptă.

„ Este un joc dublu de semnificaţii, ca de exemplu noţiunea de salariu. Când vorbim de salariu, în general, oamenii înţeleg tot ceea ce se câştigă din muncă într-o anumită perioadă, care poate să includă sporuri pentru condiţii periculoase de muncă, ore suplimentare etc. A afirma că niciun salariu nu poate fi mai mare decât al preşedintelui nu reflectă corect realitatea socială, pentru că se referă doar la salariul de bază, care este o noţiune tehnică şi nu corespunde cu ceea ce numeşte în general cetăţeanul prin salariu. Nu înţelegem de ce o meserie care implică risc, într-o perioadă în care lucrătorul prestează ore suplimentare sau lucrează în schimburi, în timpul sărbătorilor, etc nu poate să aibă un salariu mai mare decât al Preşedintelui care, oricum, are multe dintre cheltuieli asigurate din fondurile pentru protocol", se arată în comunicatul Cartel Alfa.

De asemenea, sindicaliştii de la Cartel Alfa susţin că decizia de compensare a angajaţilor care lucrează în regim part-time la stat este una discriminatorie pentru cei care lucrează în acelaşi regim, dar la privat.

„Propunerea de compensare a veniturilor celor care lucrează cu timp parţial în sistemul public este o măsură profund discriminatorie faţă de persoanele aflate în aceeaşi situaţie, dar care sunt angajate în sistemul privat. Suprataxarea persoanelor care lucrează cu normă parţială este una dintre situaţiile extrem de grave generate de măsurile cuprinse în reforma fiscală, pe care şi CNS Cartel ALFA, şi alte organizaţii, au semnalat-o insistent încă de anul trecut. Dar a repara o nedreptate cu o altă nedreptate şi soluţiile de peticeală nu sunt cea mai bună cale de acţiune", susţin sindicaliştii de la Cartel Alfa.

În ceea ce priveşte declaraţiile ministrului Muncii, de marţi seară, legate de o respingere a sindicaliştilor în Consliul Economic şi Social a proiectului de Ordonanţă privind compensarea angajaţilor part-time, reprezentanţii Cartel Alfa spun că „deşi CNS Cartel ALFA se opune şi pe fond unei astfel de măsuri, marţi, 6 februarie, în cadrul Consiliului Economic şi Social a fost respinsă includerea pe ordinea de zi a proiectului de ordonanţă din motive procedurale. Proiectul nu fusese discutat cu partenerii sociali în Comisia de dialog de la nivelul Ministerului Muncii şi nici nu avea avizele cerute de legislaţie pentru a intra în dezbaterea CES", se mai arată în comunicatul CNS Cartel Alfa.