Ce vine după Uber? Taximetrişti „undercover"

de Ziua de Cluj, 11 decembrie 2017, 10:19

Scandal între societăţile de taxi din Cluj. Una o acuză pe alta că promovează servicii de tip „Uber" în dauna propriilor taximetrişti.



Asociaţia Taximetriştilor Cluj a tras în weekend un semnal de alarmă cu privire la o presupusă nouă practică. Acuzaţiile se îndreaptă către dispeceratul de la Nova Taxi.

„De câteva săptămâni, a început să dispecerieze maşini simple, fără autorizaţii sau ceasuri de marcat, cu şoferi fără atestate, exact ca Uber", scrie pe Facebook Asociaţia Taximetriştilor Cluj.

Pe Facebook se arată cum mai mulţi clienţi ar fi fost întrebaţi de dispeceră dacă acceptă să fie trimişi să preia comanda „colaboratori". Iar aceştia ar fi venit cu maşini fără cupolă şi fără ceasuri de marcat. Postarea cuprinde şi fotografia unui bon fiscal care ar fi fost eliberat de un astfel de colaborator. Este eliberat de societatea Alex Blenche Construct SRL-D; am verificat, aparţine unui bărbat din Poiana Blenchii, judeţul Sălaj, care oferă servicii de ipsoserie.

Asociaţia Taximetriştilor Cluj mai publică şi un anunţ unde figurează un număr de telefon care pare să fie al celor de la Nova Taxi. În acest anunţ se caută colaboratori cu maşini bune, cu firmă proprie şi casă de marcat. Anunţul se termină astfel: „Nu suntem Uber!!! Nu facem taxi!!!" Dacă se încurajează un tip de taximetrie paralel, că tot avem un stat paralel, au de pierdut chiar taximetriştii cu autorizaţii, pentru că beneficiază de comenzi mai puţine. În plus, are de pierdut şi siguranţa clientului, întrucât şoferul poate fi absolut oricine are maşină şi casă de marcat.

Am vorbit cu patronul Nova Taxi, Ioan Vasile Oprean, care susţine că nu este nimic adevărat. „Nu este cazul să facem aşa ceva. Cel care postează pe Facebook este un concurent, un om care a plecat de la noi cu 60 de maşini. Tot încearcă să submineze firma noastră, ca să convingă şi alţi colaboratori să plece. Dar aceştia nu pleacă, unde să plece, că nu vor avea de lucru. Noi nu facem nimic ilegal. Facem doar taximetrie. Anunţul acela poate fi un anunţ oarecare de pe olx. În legea taximetriei sunt şase servicii de transport persoane perfect legal", a spus Oprean.

Începând din 2015, legea taximetriei (38/2003) prevede că: „Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se execută numai de către transportatori autorizaţi, care deţin autorizaţii taxi valabile, în cazul transportului în regim de taxi sau copii conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere, eliberate în condiţiile prezentei legi, pentru fiecare autovehicul utilizat".

Modificările la lege au fost făcute pentru a scoate din circuit serviciul Uber, dar acesta continuă să funcţioneze. În aceste condiţii, ce ce nu ar apărea şi alte clone ale Uber, nu-i aşa?