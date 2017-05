Economie

Ceasuri unicat, din lemn de esenţe exotice, realizate la Cluj

de mediafax, 01 mai 2017, 13:52

Doi tineri care produc ceasuri unicat din lemn pe care le vând în străinătate, au reuşit să ajungă la o cifră de afaceri de 130.000 de euro. Anteprenorii vor să lanseze, anul acesta, un smartwatch şi un ceas automatic din lemn, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Publicitate

Doi tineri au început în Suceava o afacere de proiectare şi producţie de ceasuri unicat din lemn într-o mansardă, apoi s-au mutat la Cluj-Napoca şi au reuşit să ajungă anul trecut la o cifră de afaceri de 130.000 de euro. Ceasurile sub brandul Noah se vând şi în străinătate, iar antreprenorii vor să lanseze în acest an un smartwatch şi un ceas automatic, bineînţeles, tot din lemn.

Ruben Perju, absolvent al Facultăţii de Arhitectură a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, a declarat că proiectul a început într-o mansardă din Suceava, primele prototipuri fiind realizate cu o maşină cu comandă numerică adusă din SUA.

„Prin 2013 aveam un ceas metalic pe care l-am scăpat pe jos. Fiind implicat în anumite proiecte legate de lemn, design de produs pentru Home&Deco, şi pentru că îmi place să creez lucruri m-am gândit ce ar fi să fac un ceas din lemn. De acolo a început totul, cu schiţe de mână, cu proiecte proprii, cu o machetă, şi aşa s-a conturat ideea, pas cu pas. L-am cooptat în acest proiect pe Iosif Harasemiuc, tot absolvent de UTCN, inginer, neavând niciunul experienţă antreprenorială. Am pornit totul de la zero, am început într-o mansardă a familiei lui Iosif din Suceava, transformată în atelier, am cumpărat o maşină cu comandă numerică din SUA cu care am realizat primele prototipuri. Ulterior am returnat-o pentru că nu scotea calitatea dorită, astfel că în noiembrie 2014 am investit 6.000 de euro într-o altă maşină cu o precizie mai bună, adusă din Germania, cu care lucrăm şi acum", a povestit Perju.