Cei mai bine plătiţi DJ-i ai lumii. Majoritatea au fost la Untold

de mediafax, 11 august 2017, 10:05

Forbes a întocmit o listă a celor mai bine plătiţi DJ din lume, iar pe primul loc se situează Calvin Harris, care a reuşit să câştige peste 48 de milioane de dolari anul trecut, relatează Daily Mail.

Pentru al cincilea an consecutiv, Calvin Harris, în vârstă de 33 de ani şi fostul iubit al lui Taylor Swift, este pe primul loc în acest clasament, după ce a reuşit să adune peste 48 de milioane de dolari doar anul trecut.

Şi David Guetta, deja un veteran al acestei industrii, se află în acest top, clasându-se pe poziţia a şaptea. El a reuşit să câştige în ultimul an 25 de milioane de dolari. Un alt veteran, Tiesto, se clasează pe locul doi. La cei 48 de ani ai săi, olandezul a reuşit să adune aproape 40 de milioane de dolari în 2016. Cei doi veterani au avut numeroase concerte în România în ultimii ani.

The Chainsmokers au intrat pentru prima oară în top 10, înregistrând venituri de 38 de milioane de dolari. Ei ocupă locul al treilea, devenind celebri la nivel mondial după lansarea pieselor "Closer şi "Something Just Like This". În acest top, Steve Aoki ocupă locul cinci, iar Martin Garrix doar locul nouă.

Revista Forbes realizează acest clasament anual pe baza datelor furnizate de compania Nielsen şi de Pollstar şi Bandsintown, dar şi pe baza informaţiilor primite de la producătorii şi artiştii din industria muzicală.