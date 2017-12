Economie

Cei mai buni angajatori în anul 2017. Conduc firmele din domeniul IT&C

de Ziua de Cluj, 12 decembrie 2017, 12:43

Oracle România este cel mai apreciat angajator al anului 2017 de către utilizatorii platformei Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online a angajaţilor din ţara noastră. În topul celor mai apreciaţi angajatori din 2017 urmează doi giganţi din IT: Microsoft şi IBM România.

"Ceea ce am sesizat în anul care tocmai se încheie este faptul că din ce în ce mai mulți angajatori își dau seama că a trecut vremea când spuneam că: angajații vin și pleacă, sau că România nu este o țară competitivă la nivel de salarii. Angajații români sunt conștienți de drepturile lor, știu să se aprecieze mai bine, și cu siguranță sunt mai vocali decât în urmă cu un an de zile. De aici și topul celor mai buni angajatori din 2017, top pentru care anul acesta am avut un număr semnificativ mai mare de contribuții, cu atât mai importante cu cât a fost nevoie ca utilizatorii să completeze multe câmpuri pentru a lăsa o evaluare", a precizat Costin Tudor, fondatorul platformei Undelucram.ro.

Top 10 angajatori la nivel naţional (indiferent de domeniul de activitate)

1. Oracle România - IT&C

2. Microsoft România - IT&C

3. IBM România - IT&C

4. Nobel - IT&C

5. Continental Automotive Group - Producţie

6. Vodafone România - Telecomunicaţii

7. Emerson România - Producţie

8. Orange România - Telecomunicaţii

9. EY România - Consultanţă

10. Genpact România - BPO şi Servicii

Top angajatori 2017 ( pe domenii de activitate)

Topul celor mai buni angajatori pentru anul în curs a fost alcătuit în urma notelor acordate de angajaţii companiilor pe platforma Undelucram.ro. Angajaţii au desemnat următoarele companii ca oferind cel mai bun mediu de lucru, cele mai bune salarii sau cele mai multe oportunităţi de dezvoltare profesională în 2017.

- Pentru domeniul telecomunicaţii, cel mai bun angajator a fost desemnat Vodafone România

- Continental Automotive Group România este cel mai bun angajator din domeniul Producţie

- Angajaţii EY Romania sunt cei mai multumiţi din domeniul Consultanţă

- Cel mai bine clasat angajator din domeniul Retail este în 2017 Kaufland România

- Cea mai apreciată companie din domeniul BPO şi servicii este Genpact România

- ING România a obţinut cea mai mare notă dintre toate companiile prezente în domeniul Bănci şi Instituţii financiare

- Cel mai bun angajator din domeniul IT&C este în 2017 Oracle România.

Top 3 angajatori pe domenii de activitate

Bănci/Instituţii financiare

1. ING România

2. Banca Comercială Română

3. Banca Transilvania

BPO&Servicii

1. Genpact România

2. HP Inc.

3. Accenture

Retail

1. Kaufland România

2. Carrefour România

3. Lidl România

Consultanţă

1. EY România

2. Deloitte România

3. KPMG România

Telecomunicaţii

1. Vodafone România

2. Orange România

3. Ericsson România

Software/Tehnologii

1. Oracle România

2. Microsoft România

3. IBM România

Producţie

1. Continental Automotive Group România

2. Emerson România

3. Honeywell România