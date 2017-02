Economie

Cel mai bun debut bursier din ultimii şase ani

de Ziua de Cluj, 02 februarie 2017, 11:37

Bursa de Valori București (BVB) a deschis anul în creștere și a avut luna trecută cel mai bun ianuarie din 2012 în ce privește valoarea tranzacțiilor din piața principală de acțiuni.

Tranzacțiile cu acțiuni au crescut cu 25% comparativ cu decembrie 2016, la 710 milioane de lei. Valoarea tranzacționată în piața principală de acțiuni a fost cea mai mare aferentă vreunei luni ianuarie din ultimii șase ani. Pe piaţa principală de acţiuni au avut loc operaţiuni de 599 de milioane de lei.



„A fost unul dintre cele mai bune începuturi de an. Investitorii au încredere și observăm o creștere susținută a interesului lor de la an la an odată ce eforturile BVB de a crește activitatea și vizibilitatea pieței încep să dea roade. Dacă adăugăm la această imagine posibilitatea de a fi promovați la statutul de piață emergentă, atunci rezultate și mai bune pot apărea în urma acestei upgradări”, a spus directorul general al BVB, Ludwik Sobolewski.



„Piața a început anul cu optimism și suntem bucuroși că sentimentul pozitiv e din nou la cote înalte printre investitori. Sperăm să vedem mai mulți investitori interesați de piața de capital, mai multe companii listate. După randamentele foarte bune obținute în 2016, de 10% pentru indicele BET-TR, există premise ca și în 2017 să conducem în clasamentul celor mai mari dividende acordate la nivel internațional”, a precizat președintele BVB, Lucian Anghel (foto), în raportul lunar adresat investitorilor.



Indicele BET-TR, care include cele mai lichide 10 acțiuni și dividendele distribuite acționarilor acestor companii, a crescut cu 6,11% în ianuarie. BET, care reflectă evoluția celor mai tranzacționate 10 companii, a început anul cu o majorare de 6,11%, cel mai mare procent de creștere din rândul celor cinci piețe analizate în această perioadă.



Capitalizarea bursieră a tuturor companiilor listate la BVB a fost de 152 de miliarde de lei în ianuarie, nivel care corespunde unei cifre de 33,8 miliarde de euro. Din această sumă, capitalizarea bursieră a companiilor românești a fost de 81 de miliarde lei, adică 18 miliarde de euro. Cea mai tranzacţionată acţiune a anului trecut era cea a Băncii Transilvania Cluj.



Acces mai facil al noilor membri



Din ianuarie, BVB a simplificat procedurile pentru intermediarii care activează pe piața de capital și le oferă posibilitatea de a fi participanți indirecți la Depozitarul Central. Un participant BVB poate alege modalitatea prin care să efectueze operațiunile de posttranzacționare. Noua opțiune va crea premisele pentru un acces mai facil la piața administrată de BVB a unor potențiali noi membri, care vor lua în considerare dobândirea calității de membru la BVB în vederea activării pe piața de capital din România, în timp ce serviciile de posttranzacționare aferente vor fi furnizate de instituții specializate, cum sunt agenții custode.

Indicele bursier principal în ianuarie

România +6,11

Bulgaria +2,66

Austria +2,22

Ungaria +1,49

Cehia +1,18

Surse: BVB, burse