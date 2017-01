Economie

Cel mai extins jucă­tor din comerţul local vine la Cluj. Magazin nou într-un mall nou

de Ionel Lespuc, 08 ianuarie 2017, 11:38

Un retailer important se extinde în premieră la Cluj. Supermarketul va fi găzduit de cel de-al treilea mall al Clujului.

Publicitate

Retailerul belgian Mega Image, cel mai extins jucă­tor din comerţul local, cu peste 520 de supermarketuri şi ma­gazine de proximitate, are în plan pentru acest an să con­tinue expansiunea pe pieţele tradiţionale şi să intre şi în judeţul Cluj cu primele unităţi. Compania a deschis în 2016 circa 50 de unităţi noi şi are în plan să menţină ritmul.

„În 2017, vom continua expansiunea pe pieţele exis­tente şi ne pregătim să deschidem primele magazine în Cluj. Obiectivul nostru este să menţinem ritmul (expan­siunii din 2015 - n.red.), evident condiţionaţi de factorii ex­terni care ne-au condiţionat şi în 2016", spun oficialii Mega Image fără a oferi alte detalii.

ZIUA de CLUJ a scris încă din septembrie 2016 că un magazin Mega Image va fi deschis la Cluj.

Până acum retailerul a deschis magazine pe o rază de maximum 250 de kilometri în jurul capitalei. Mai mult, peste 80% din totalul magazinelor au fost deschise în Bucureşti şi împrejurimi pentru că aceasta este zona cu cea mai ma­re putere de cumpărare. Astfel, intrarea pe piaţa din Cluj este o premieră.

Cel mai important magazin Mega Image din Cluj va fi într-o galerie comercială ce urmează să se deschidă în luna martie. Platinia va putea fi considerat al treilea mall al Clujului. Acesta va avea 13.000 de metri pătraţi, adică va fi de cinci ori mai mic decât Vivo!, ex-Polus. Mini mall-ul va fi deschis la primele două niveluri ale unui ansamblu imobiliar nou, deja finalizat, de la capătul străzii Moţilor. Platinia va mai avea peste 40 de magazine, restaurante şi cafenele, sală de fitness, farmacie, bancă şi agenţie de turism.

320 de apartamente cu 2,3 şi 4 camere are ansamblul Platinia, ridicat de societăţile Florisal şi Drusal, controlate de omul de afaceri Vasile Puşcaş, nimeni altul decât ginerele fostului ministru PSD Ioan Rus. Florisal şi Drusal sunt, de fapt, firme de salubritate, care operează în Satu Mare şi Maramureş. 200 de apartamente au fost scoase la vânzare, iar 120 se vor închiria în regim apart-hotel.

Un al patrulea mall al Clujului, de 38.000 de metri pătraţi, urmează să se construiască în Piaţa Abator. Investiţia de aproape 100.000.000 de euro, care va cuprinde şi trei blocuri, este făcută de familia Gadola.