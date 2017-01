Economie

Centru de lansare a rachetelor antigrindină la Cluj

de Calin Poenaru, 19 ianuarie 2017, 12:19

Judeţele Cluj şi Maramureş vor fi incluse în programul guvernamental antigrindină. Iniţiative de acest gen au apărut până acum doar în mediul privat în agricultura clujeană, finanţarea fiind rezolvată prin fonduri europene.

Programul naţional împotriva grindinei se mişcă greu din cauza finanţării precare

Deputatul Sorin Bota a solicitat Ministrului Agriculturii realizarea unor programe specifice pentru sprijinirea fermierilor în vederea realizării unor instalații de irigare pentru culturile agricole, precum și montarea unor lansatoare de rachetă în zona Transilvaniei, ca parte a programului antigrindină pe care Romania îl are, asemenea investiții fiind tot mai necesare în ultimii ani.



„Am discutat zilele trecute cu președintele Autorității de Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor despre calendarul de implementare a programului antigrindină în Transilvania și sperăm ca începând cu anul viitor acesta să se extindă și în județele Cluj și Maramureș", a declarat Sorin Bota.



Cireşele Clujului au scăpat de urgie



Cea mai mare livadă funcţională din Cluj-Napoca a scăpat nevătămată de furtuna cu grindină din vara anului trecut deoarece era înzestrată cu mijloace de protecţie împotriva intemperiilor, printr-un proiect realizat pe fonduri europene.



„Chiar dacă am trecut printr-o furtună foarte urâtă, din fericire livezile din Ferma Steluţa au supravieţuit datorită plasei antigrindină”, au anunţat administratorii livezii. Ferma înglobează 100 ha de livezi de cireş, măr şi prun, în sistem de cultură clasic şi superintensiv.



Aceasta a beneficiat de un proiect de înfiinţare a unei plantaţii pomicole, pe fonduri ale Uniunii Europene, de 8,9 milioane de lei, pe măsura nr. 121 (modernizarea exploatațiilor agricole), pentru înfiinţarea şi dotarea unei plantații la standarde europene, cu sistem de fertirigare și cu plase antigrindină pe 32 ha.



Proiectul a mai prevăzut achiziţia de tractoare, echipamente de stropit, tocător de ramuri, instalarea de bazine de colectare a apei pluviale și de foraj și a două puțuri pentru apa de irigații.



Nori artificiali şi ploaie la cerere



Specialiştii clujeni militează de mai mulţi ani pentru instalarea unui sistem de protecţie împotriva grindinei şi de stimulare a precipitaţiilor. “În Cluj, cele mai probleme legate de grindină s-au înregistrat în zona localităţilor Aiton, Ceanu Mare, Gheorgheni. Am fi bucuroşi dacă în Cluj s-ar implementa acest sistem, fiindcă am deveni o zonă protejată, iar agricultura în judeţ s-ar putea dezvolta.



Ideea este ca aceste centre antigrindină să fie regionale, adică în centrele geografico-istorice, nu neapărat în cele de pe structura agenţiilor regionale de dezvoltare. Pentru aceasta ar fi nevoie de radare meteo, instalaţii de dirijare antigrindină şi pro-ploaie. Ultima instalaţie presupune crearea unor nori artificiali care să îi atragă pe cei naturali şi astfel să producă ploaia”, sublinia Iuliu Suătean, fost şef al Direcţiei pentru Agricultură Cluj.



Finanţare cu ţârâita



Guvernul României a aprobat anul trecut o hotărâre privind obiectivele și finanțarea programului de realizare a sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pentru perioada 2010-2024.



Etapa din 2016 a beneficiat de fonduri de 15,3 milioane lei, asigurate de la bugetul de stat, mai mare decât în anul precedent, de 6,6 milioane. Fiecare unitate creată asigură protecţia la căderile de grindină a populaţiei şi a principalelor bazine pomicole şi viticole din judeţul respectiv şi din două-patru judeţe limitrofe.



Programul a parcurs 16 etape anuale de dezvoltare. Implementarea acestuia va continua până la crearea, în România, a unui sistem naţional coerent, în măsură să asigure protecţia populaţiei şi a economiei de efectele şi pagubele provocate de căderile de grindină şi de seceta severă din Sudul şi Sud-Estul României.



Potrivit legii privind intervenţiile active în atmosferă, prin hotărâri ale guvernului se stabilesc anual obiectivele şi fondurile ce urmează a fi alocate pentru realizarea acestora. Obiectivele programului se vor atinge treptat, pe măsura implementării sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor.