Economie

Cerere mare de spaţii logistice. Clujul, în topul tranzacţiilor

de Ziua de Cluj, 18 aprilie 2017, 14:51

Dacă toate proiectele anunţate pentru acest an vor fi livrate, stocul de spaţii industriale şi de logistică la nivel naţional se va apropia în acest an de 3 milioane mp.

Compania JLL a intermediat în primul trimestru tranzacţii cu spaţii industriale şi de logistică care au cumulat 100.000 mp, pentru companii precum Profi, NOD, Tibbett Logistics, KLG şi Kuehne + Nagel.

"Cele mai importante intermedieri, ca suprafaţă contractată, au fost închirierea de către retailerul Profi a 30.000 mp în Roman şi de către NOD a 30.000 mp în Bucureşti. În urma contractelor semnate, dezvoltatorul belgian WDP construieşte un depozit nou de 30.000 mp la Roman pentru Profi, iar CTP dezvoltă 30.000 de mp în apropiere de Bucureşti în CTPark Bucharest West pentru Network One Distribution (NOD)", conform conducerii JLL



Tibbett Logistics îşi extinde prezenţa în România, cu un nou depozit de 7.200 mp în CTPark Bucharest West, proiect în care compania KLG a contractat 9.700 mp. Compania de logistică Kuehne+Nagel se extinde în Timişoara, unde WDP va construi un depozit de 6.000 mp.



"Piaţa industrială continuă să fie extrem de dinamică din punctul de vedere al proiectelor noi livrate, dar şi al cererii. Expansiunea companiilor din retail şi creşterea consumului sunt un motor important al pieţei industriale şi de logistică.

Am continuat şi în acest an parteneriatul cu Profi, pentru care anterior am mai tranzacţionat o platformă logistică de peste 30.000 mp în Cluj. În strânsă legătură cu evoluţia retailerilor, logisticienii îşi dezvoltă operaţiunile de pe piaţa locală, Tibbett Logistics, KLG, Kuehne+Nagel, închiriind în total în primele trei luni spaţii de 25.000 mp", a declarat Viorel Opaiţ, business development director JLL România, care a fost implicat în aceste tranzacţii.



„Având în vedere evoluţia închirierilor din primele trei luni, precum şi negocierile în curs pe piaţa locală, estimăm că în acest an vor fi tranzacţionate spaţii industriale şi de logistică de peste 350.000 mp”, conform JLL.



În ceea ce priveşte livrările de proiecte, pentru acest an dezvoltatorii au anunţat că vor finaliza 400.000 mp în condiţiile faţă de 340.000 în 2016. Printre cele mai mari proiecte programate spre livrare se numără extinderea cu 68.000 mp a CTPark Bucharest West şi cu 60.000 mp a P3 Logistic Park Bucureşti, proiectul WDP din Otopeni de 38.000 mp şi CTPark Timişoara, de 35.000 mp.



Dacă toate proiectele anunţate pentru acest an vor fi livrate, stocul de spaţii industriale şi de logistică la nivel naţional se va apropia la finele lui 2017 de 3 milioane mp. La sfârşitul anului trecut stocul era estimat la 2,5 milioane mp, din care 1,2 milioane mp în Bucureşti.