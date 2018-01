Economie

Charterele de Cluj zboară mai devreme anul acesta. Antalya, cea mai bine deservită

de Calin Poenaru, 29 ianuarie 2018, 13:40

Zborurile turistice de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (AIAIC) vor debuta în martie, mai devreme decât de obicei, și se vor întinde până în octombrie, a anunțat conducerea regiei. Stațiunea Antalya (Turcia) va fi cel mai bine deservită în sezonul estival, cu șapte zboruri pe săptămână.

Atlas Global va efectua câte o cursă pe săptămână de la Cluj către Antalya

În acest sezon s-au profilat deja 12 zboruri charter, în cinci țări: Turcia, Egipt, Grecia, Spania și Tunisia. Need Tour, unul dintre cei mai mari operatori de turism din Turcia, a anunțat o cursă operată de Atlas Global spre Antalya, începând cu 2 iunie.

"Anul acesta vom pune accent pe vacanțele de familie, astfel încât părinții și copii să aibă parte de un tratament special. Majoritatea hotelurilor pe care le recomandăm au angajat animatori care vorbesc limba română", a precizat Aytac Acikgoz, cofondator al Need Tour România.

Aduc animatori și artiști din România

De altfel, la unul dintre marile festivaluri din Turcia, Need for Fest, care va avea loc în perioada 30 aprilie - 7 mai, vor participa, într-un resort de lux din Belek, alături de Julio Iglesias Jr., David Vendetta, Mohombi, Faydee, și patru vedete din România: Antonia, Larisss, Vanotek și Andreea D. Pentru acest eveniment s-au rezervat deja 550 de camere, au precizat oficialii turci.

Compania estimează că în acest an 12.000 de turiști vor ajunge în Turcia prin patru curse charter ce vor decola din Cluj-Napoca, Oradea, Suceava și București, cu 3.000 de pachete individuale. "Antalya a rămas destinația preferată a turiștilor din România, semn că și pentru acest an cererea este mare", spune Mihaela Crăciun, director general al agenției.

Traficul mare reclamă investiții urgente

"Pentru a opera toate aceste zboruri, plus altele noi, aeroportul nostru are nevoie de o infrastructură corespunzătoare, în special cea în noua pistă. Numai așa vom putea ajunge la ținta care ne-am propus-o, 7 milioane de pasageri în anul 2030", a spus directorul operațional al AIAIC, Iuliu Pop. "Traficul pe aeroportul din Cluj a crescut exponențial în ultimul an, atât prin turiștii din oraș, cât și cei care vin din toată Transilvania", a menționat primarul municipiului, Emil Boc.

Primul charter al sezonului de la Cluj va fi în 31 martie, cel al Wizz Air către Palma de Mallorca, iar din 4 aprilie va fi funcțional și cel al Fly Egypt spre Hurghada, prin ETI. Același operator va intermedia destinația Sharm El Sheikh, în intervalul 11 iunie - 24 septembrie. Cursa către Monastir (Tunisia) a companiei de turism Ama Tour va funcționa în perioada 13 iunie - 18 octombrie.

Anul trecut de pe AIAIC au fost operate zboruri turistice către 10 destinații de vacanță, din patru țări, cele mai multe fiind spre Antalya, destinație aleasă de 39.130 de pasageri. Șase companii aeriene au ales să opereze pe acest traseu.