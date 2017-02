Economie

Cine măreşte salariile în acest an

de Ziua de Cluj, 21 februarie 2017, 12:59

Cea mai mare rată de creştere salarială bugetată pentru 2017 de către companiile locale a fost raportată în sectorul de retail şi distribuţie (5,6%), iar cea mai mică, în sectorul bancar (2,5%).





Creşterile salariale medii bugetate de companiile private pentru 2017 sunt mai mari decât cele estimate iniţial, potrivit studiului PwC HR Barometru. Companiile au indicat o rată de creştere salarială medie de 4,5%, comparativ cu 3,8% estimată în aprilie 2016. Exceptând băncile, creşterile salariale bugetate sunt mai mari decât cele estimate iniţial pe toate sectoarele analizate.



„Decizia de majorare a salariului minim pe economie, atât în 2016, cât şi în 2017 a avut un impact major în sectoarele de activitate în care angajaţii remuneraţi la acest nivel au o pondere semnificativă în totalul forţei de muncă. Astfel se explică rata mai ridicată de creştere salarială în sectoare precum retail şi distribuţie şi faptul că procentele de creşteri salariale bugetate pentru 2017 pentru segmentul de muncitori sunt mai ridicate comparativ cu tendinţa generală a pieţei (5,9% vs 4,5%).



Astfel de măsuri generează, însă, riscuri pentru sustenabilitatea afacerii, mai ales în situaţiile în care creşterea costurilor salariale nu e corelată cu performanţa organizaţională. Organizaţiile trebuie să creeze contexte adecvate care să faciliteze performanţa ridicată a angajatului şi să definească programe de recunoaştere şi recompensare adecvate”, a declarat Horaţiu Cocheci, senior manager la PwC România.



În 2016, creşterile salariale s-au dovedit mai mari decât cele planificate iniţial (4,2% faţă de 3,9%). Datele HR Barometru 2017 indică o creştere a ratei de încetare a contractelor de muncă în comparaţie cu anul precedent (20% vs 18,7%).



„Dinamica mai accentuată a forţei de muncă este un fenomen care pune presiune pe creşterile salariale, companiile ajungând să îşi adapteze bugetele şi politicile pentru a atrage forţa de muncă de care au nevoie pentru a îşi îndeplini obiectivele. Mai mult decât atât, contrabalansarea efectelor acestei dinamici are impact şi asupra proceselor şi activităţilor de resurse umane – de creşterea ratei de încetare a contractelor de muncă a determinat o şi creştere a ratei de recrutare din afara organizaţiei (24% în anul 2016 versus 18,7% în anul precedent).



Volumul de recrutări din afara organizaţiei a crescut comparativ cu anul precedent. În aceste condiţii, este recomandabil ca intervenţiile la nivel de organizaţie (de tipul creşterilor salariale) să fie coroborate cu intervenţii la nivelul funcţiunii de resurse umane (asigurarea alinierii cu strategia de afaceri a companiei, flexibilizarea şi adaptarea politicilor şi practicilor, eficientizarea proceselor specifice) pentru a se asigura o contribuţie de substanţă a acesteia la performanţa organizaţională” a precizat Nicoleta Dumitru, manager în resurse umane.



Studiul HR Barometru a fost derulat în perioada ianuarie–februarie 2017, pe baza informaţiilor furnizate de 59 de companii participante, din cinci sectoare de activitate – bancar, farmaceutic, retail şi distribuţie, tehnologie şi centre de servicii externalizate, industriei producătoare. PricewaterhouseCoopers este o reţea prezentă în 157 de ţări cu 223.000 de specialişti în servicii de audit, consultanţă fiscală şi pentru afaceri.